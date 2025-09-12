V Budimpešti bodo razstavili dela Williama Blakea

Razstava likovne umetnosti angleškega pesnika in slikarja Williama Blakea (1757-1827) bo odprta od 26. septembra do 11. januarja 2026, je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI povedal direktor muzeja Laszlo Baan . Deset vojakov iz terakote prvega kitajskega cesarja bo na ogled med 27. novembrom in majem prihodnje leto, razstava grafike nemškega umetnika Baselitza pa med 11. decembrom in 15. marcem 2026.

Baan je povedal tudi, da si v muzeju želijo, da bi Madžarska pozvala Evropsko unijo k pregledu direktive o nakupu umetniških del. Med približno tisoč nakupi, ki so jih opravili med letoma 2019 in 2024, je madžarski urad za revizijo ugotovil, da jih je sedem zahtevalo pozornost arbitražnega odbora za javna naročila.

"Muzej ne oporeka, da se je v teh primerih izognil postopkom javnega naročanja, vendar trdi, da je direktiva EU, ki je bila v madžarsko zakonodajo vključena kot obvezen element, absurdna," je dejal Baan.

Direktiva iz leta 2024 je določila, da je treba umetniška dela, vredna več kot 220.000 evrov, prodati v postopku javnega naročanja. "Mednarodna muzejska skupnost se tega ne drži, ker trg starin deluje nasprotno od postopka javnega naročanja: pri prodaji določenega umetniškega dela tekmujejo kupci in ne prodajalci," je povedal direktor.

Omenil je še, da evropski muzeji direktivo običajno ne upoštevajo, vendar "niso kaznovani, ker se tudi oblastem ne zdi logična in jo ignorirajo".

V zadnjih petih letih je muzej kupil skoraj 1000 umetniških del in prejel 1800 donacij v skupni vrednosti 4,5 milijarde forintov (11,5 milijona evrov). V sedmih primerih je revizijski urad vložil ugovore. "Za teh sedem umetniških del smo plačali približno 1,5 do 2 milijardi forintov (od 3,8 milijonov do 5,1 milijonov evrov) ... Pregled še ni končan, vendar pričakujemo, da nam bodo naložili plačilo globe," je še povedal Baan.