V Budimpešti stena hollywoodskih filmskih ustvarjalcev madžarskih korenin

V filmskem studiu Origo v Budimpešti so nedavno slovesno odprli steno. Slovesnosti sta se udeležila tudi z oskarjem nagrajena madžarska filmska ustvarjalca, režiser Istvan Szabo in animator Ferenc Rofusz .

"Prihodki madžarske filmske industrije so se leta 2022 podeseterili in dosegli več kot 200 milijard forintov (508 milijonov evrov)," pa je na dogodku po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI povedala državna sekretarka na madžarskem ministrstvu za kulturo in inovacije Zsofia Nagy-Vargha.

Dodala je, da je Budimpešta postala nova filmska prestolnica Srednje in Vzhodne Evrope, ki ponuja dobro infrastrukturo in visoko usposobljene strokovnjake, proračun tujih produkcij pa se je na Madžarskem od leta 2019 potrojil. Povezave med Madžarsko in Hollywoodom pa po njenih besedah segajo v same začetke Hollywooda, saj so prav Madžari ustanovili dva od petih največjih hollywoodskih filmskih studiev.

Po z oskarjem nagrajenem filmu Savlov sin je Madžarska na seznamu 15 držav, ki so prejele dva oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film, je še povedala Nagy-Vargha. Prvega oskarja je Madžarska prejela za film Mefisto (1981).

Vodja Madžarskega hollywoodskega sveta, nevladne organizacije s sedežem v Budimpešti, Balazs Bokor je na slovesnosti poimensko navedel tudi nekaj hollywoodskih filmskih ustvarjalcev z madžarskimi koreninami. Omenil je z oskarjem nagrajenega producenta Adolpha Zukorja, ustanovitelja filmske korporacije Fox Williama Foxa, Ala Lichtmana iz studiev Universal in Tonyja Curtisa, ki se ga bodo letos na Madžarskem spomnili s filmskim festivalom. Povedal je še, da ima madžarske korenine poleg Zsuzse Mihalek, ki je letos kot dekoraterka seta prejela oskarja za film Nesrečna bitja, tudi Robert Downey Jr., ki je letos prejel oskarja za najboljšo stransko vlogo v filmu Oppenheimer.