V Čačku na zadnjo pot pospremili Borisava Boro Đorđevića

V veliki dvorani Kulturnega centra v Čačku je pred pogrebom potekala komemorativna seja ob smrti Borisava Bore Đorđevića, legendarnega srbskega in jugoslovanskega rokerja ter frontmana skupine Riblja Čorba. Žalne slovesnosti so se udeležili številni glasbeniki, kulturniki, ter politiki, med njimi Žika Jelić, Vlado Georgijev, Dejan Petrović, Zoran Dašić, Peca Popović, Goran Šepa ter člani Riblje Čorbe, je poročal srbski Tanjug.

OGLAS

V Čačku so pokopali Boro Đorđevića, legendarnega pevca skupine Riblja Čorba. Na pogrebu so se zbrali svojci, prijatelji, številni oboževalci in člani skupine Riblja čorba. Stalni član skupine Nikola Zorić je na žalni slovesnosti dejal, da je skupina s smrtjo Bore "obglavljena". "Bora ni več. Sveta ni več. Obglavljeni smo. To so stavki, ki sem jih slišal v preteklih dneh in mi bodo za vedno ostali v spominu. Pred tremi leti je Bora napisal pesmi za naš novi album, zadnji. Zelo težko je bilo glasbeno pospremiti njegove globoke misli, težka čustva, a njegova moč in volja sta nam dala navdih, da to delo naredimo na najboljši možni način, saj bo ostal kot zapuščina Bore Đorđevića, ki ga bomo delili z vami," je povedal.

Bora Đorđević Čorba FOTO: Miro Majcen icon-expand

V imenu celotne zasedbe je zbrane na komemorativni seji nagovoril tudi Miroslav Vicko Milatović, eden od ustanoviteljev Riblje Čorbe."Dragi naš Boki, če misliš, da si odšel, se motiš. Če misliš, da si nas zapustil, se tudi motiš. Za vedno boš ostal globoko v naših srcih in nikoli ne boš odšel. Počaščeni smo bili in srečni da si izbral prav nas, da smo se skupaj družili in ustvarjali glasbo za tvoja vrhunska besedila. Rad bi, da pozdraviš Rajka in Miša in jima poveš, da ju strašno pogrešamo, tako kot bomo tudi mi tebe," je dejal Milatović. Minister Selaković, odposlanec srbskega predsednika Aleksandra Vučića, je dejal, da je Bora Đorđević večji od življenja in da bo kot tak za vedno ostal z nami. "Bora Đorđević je resnično živel to, kar je pel, in v teh pesmih smo spoznavali življenje, njegove čudeže, slepe ulice, razočaranja in radosti. Kar je počel z močjo vulkana, se nam je vsem zdelo neskončno lahko. Življenje je slikal z besedami. Tako je z geniji. Dokler so z nami zgleda lahko, zdaj pa vemo, koliko talenta in moči je bilo potrebno za to."

Riblja čorba FOTO: Miro Majcen icon-expand

Po besedah Miluna Todorovića, župana Čačka, Bora ni nikoli pozabil svojega rojstnega kraja in ljudi, s katerimi je tam odraščal. "Ponosni smo, da smo imeli takega umetnika in človeka, domoljuba. Govorili ste, da ste najprej Čačan, Srb, nato roker," je med drugim dejal župan mesta. V mestu kjer je odraščal pa so mu meščani izpolnili poslednjo željo. Postavili so mu venec v obliki dveh kitar nanj pa zapisali njegove odmevne besede: "Ne zapravljaj denarja, nisem tako pomemben lik. Prekrižajte dve kitari, naj bo to spomenik".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči