V Cardi B med koncertom priletela pijača, 'napadalki' ni ostala dolžna

Raperka Cardi B je lastnoročno poskrbela, da je njena 'napadalka' na koncertu v Las Vegasu plačala za svoje dejanje. Po tem, ko jo je obiskovalka koncerta polila s pijačo, je jezna raperka vanjo z vso močjo zalučala mikrofon in ji namenila nekaj ostrih besed. V spor so se vpletli tudi varnostniki, ki so leteči mikrofon jezni raperki znova dostavili na oder.

Zdi se, da je incidentov in neprimernega obnašanja pri občinstvu na koncertih vedno več. Telefon, ki je poletel v oko Bebe Rexha, vrečka človeškega pepela, ki je pristala pri Pink, in zaušnica, ki jo je dobila pevka Ava Max. To so le trije incidenti, ki so se zgodili to poletje.