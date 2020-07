V čestitki razkrila, kaj slavni prijateljici počneta skupaj

Vanessa Hudgens je svoji najboljši prijateljici Ashley Tisdale, s katero sta skupaj zaigrali v Disneyjev fenomenu High School Musical, čestitala za 35. rojstni dan ter objavila posebno voščilo. Zvezdnica je objavila tudi nekaj njunih skupnih fotografij iz različnih obdobij njunega življenja.

icon-expand Ashley Tisdale, Zac Efron in Vanessa Hudgens so zaigrali v Disneyjev fenomenu High School Musical.

Vanessa Hudgens in Ashley Tisdale sta se v filmu High School Musicalborili za naklonjenost Troya, ki ga je igral Zac Efron, in sta bili vse prej kot prijateljici. No, v zasebnem življenju pa je stvar popolnoma drugačna, saj so se med njima spletle tesne vezi in sta že več let nerazdružljivi. 31-letna ameriška igralka Vanessa je na Instagramu objavila galerijo fotografij, na katerih ji družbo dela slavljenka Ashley, ki je 2. julija praznovala 35 let.

"Vse najboljše, najboljša prijateljica Ashley. Z Ashley sva začeli na dnu in zdaj sva tukaj! Malo heca, zdaj pa zares. Spoznali sva se na avdiciji za reklamo in najino prijateljstvo se je začelo. Poleg nastopanja v filmu High School Musical, sva še potovali po svetu, veliko nakupovali, hodili na košarkaške tekme in spili veliko roseja. Zdaj, ko sva odrasli, si pomagava z opremljanjem in prenavljanjem najinih hiš. Srečna, ker imam ob sebi tako zabavno in ljubeznivo dušo. Rada te imam, Ashley. Za vedno. Vse najboljše,"je svoji prijateljici zaželela ob rojstnem dnevu in tako razkrila, da si pomagata pri prenavljanju njunih domov.

icon-expand Ashley Tisdale in Vanessa Hudgens povezuje tesno prijateljstvo. FOTO: Profimedia

Na Instagramu se je oglasil tudi Ashleyin mož Christopher French, ki je svoji dragi namenil romantično voščilo: "Vsak dan gledam to žensko in se sprašujem, kako za vraga sem imel tako srečo, da življenje preživljam z njo. Vse najboljše za rojstni dan, ljubezen moja, moja neverjetna, prijazna, pametna, noro seksi žena Ashley. To leto je bilo noro, vendar me ti tako navdihuješ. Tako sem vesel, da si se rodila na ta dan." Zraven pa objavil poročno fotografijo svoje neveste.