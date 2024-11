V čevlje voditelja oskarjev bo prihodnje leto stopil Conan O'Brien

Končno je jasno, kdo bo prihodnje leto vodil prestižno podelitev oskarjev. V voditeljske čevlje bo stopil Conan O'Brien , znan televizijski voditelj, ki se ga spomnimo tudi kot voditelja nagrad Emmy leta 2002 in 2006 ter voditelja večerje dopisnikov iz Bele hiše leta 1995 in 2013.

"Amerika je to zahtevala in zdaj se to dogaja: nova Cheesy Chalupa Supreme Taco Bell. Med drugimi novicami: jaz bom vodil podelitev oskarjev," je v svojem slogu sporočil priljubljen komik, ki se je preizkusil tudi kot scenarist in voditelj treh lastnih pogovornih šovov. Kot gostitelj bo nasledil Jimmyja Kimmela, ki je sloviti dogodek vodil štirikrat.