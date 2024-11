V Chicagu okronali dvojnika Jeremyja Allena Whita

Filmski igralec Timothée Chalamet, glasbenik Harry Styles in sedaj zvezdnik serije The Bear Jeremy Allen White. To je trojica slavnih obrazov, ki je v zadnjem času prejela svojega dvojnika. V Chicagu so pretekli konec tedna okronali najboljšega dvojnika Jeremyja Allena Whita, zmagovalec pa je domov odkorakal s 50 dolarji oziroma 46 evri.