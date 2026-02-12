Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

V Cortino ni prišla zgolj po kolajno, želi si najti tudi ljubezen

Cortina, 12. 02. 2026 13.11 pred 17 minutami 2 min branja 2

Avtor:
E.K.
Sophia Kirkby

Ameriška sankačica Sophia Kirkby se na olimpijskih igrah v Cortini ni osredotočila le na športne dosežke. Po koncu tekmovanja ostaja v Italiji z drugim ciljem: najti želi sorodno dušo. Na družbenih omrežjih je prejela na tisoče ponudb, za koga se je 24-letnica odločila, pa za zdaj še ni znano.

Samooklicana najbolj zaželena samska ženska na zimskih olimpijskih igrah, Sophia Kirkby, v zasneženih italijanskih gorah ni želela osvojiti le zlate kolajne, ampak tudi srce moškega in potencialno tudi diamantni prstan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Olimpijske igre se uradno začenjajo in jaz bom v Cortini. Poleg tega ... ja, sem samska. Sezona najbolj zaželenih samskih žensk v olimpijski vasi se je uradno začela," je Kirkbyjeva že 1. februarja zapisala v objavi na Instagramu.

Sophia Kirkby in Chevonne Chelsea Forgan
Sophia Kirkby in Chevonne Chelsea Forgan
FOTO: Profimedia

S potencialnim izbrancem si zdaj želi na zmenek za valentinovo. 24-letnica je sicer svoje letošnje olimpijsko popotovanje že zaključila. S svojo partnerico v sankanju Chevonne Forgan se je pred dnevi uvrstila na peto mesto, kljub temu pa bo na prizorišču ostala do konca iger, saj si prav tam želi najti partnerja.

"Ne iščem le drugih olimpijk, da bi si privoščila kapučino. Aktivirala bom svoje profile za zmenke in odprta sem za kavo z vami, navijači," je dejala in za BBC Sports dodala: "Bliža se valentinovo in še vedno iščem osebo za zmenek, zato mi pošljite sporočilo." Njena iskrenost in neposreden poziv sta obrodila sadove, prejela je več kot tisoč ponudb in sporočil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Morebitni snubci pa morajo izpolnjevati tudi nekaj njenih zahtev. Biti morajo višji od nje, postavne rasti in dovolj močni, da jo lahko brez težav dvignejo. Ali ji je že uspelo izbrati kandidata za sobotni romantični zmenek, za zdaj ostaja še skrivnost. Je pa z zabavnim videoposnetkom javno na zmenek pozvala tudi deskarja na snegu Jakea Patesa, kateremu je sporočila: "Jaz bom to prevzela v svoje roke. Računaj, da sva zmenjena."Športnik, ki se pri naših sosedih prav tako bori za olimpijsko odličje, se javno na njeno povabilo še ni odzval.

Razlagalnik

Sankaštvo je zimski drsalni šport, v katerem tekmovalci drsijo po posebej zgrajenem ledenem toboganu na sankah. Obstajajo tri glavne discipline: enojne sani (moške in ženske), dvosed in štirised. Sani so aerodinamično oblikovane in opremljene z drsniki, ki omogočajo visoke hitrosti. Tekmovalci morajo imeti izjemen občutek za ravnotežje, moč in natančnost, da lahko obvladujejo hitrosti, ki lahko presežejo 130 km/h, ter premagujejo zahtevne zavoje na progi.

Cortina d'Ampezzo, pogosto imenovana kar Cortina, je italijansko smučarsko letovišče v Dolomitih, ki leži v regiji Benečija. Mesto je znano po svoji osupljivi naravni lepoti, vrhunskih smučarskih progah in kot gostiteljica zimskih olimpijskih iger leta 1956 ter prihajajočih zimskih olimpijskih iger leta 2026 skupaj z Milanom. Poleg zimskih športov je Cortina priljubljena destinacija tudi za pohodništvo, plezanje in uživanje v alpskem okolju poleti.

Olimpijska vas je posebej zgrajeno naselje, ki med olimpijskimi igrami služi kot dom za vse športnike, uradnike in drugo osebje, ki sodeluje na igrah. Namen olimpijske vasi je zagotoviti varno, udobno in funkcionalno okolje, kjer lahko športniki počivajo, se družijo in se pripravljajo na tekmovanja. Vas običajno vključuje bivalne prostore, restavracije, rekreacijske objekte, telovadnice in druge podporne storitve, ki jih potrebujejo udeleženci iger.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Sophia Kirkby zmenek olimpijske igre valentinovo OI 2026

V Londonu napadli zaročenko Micka Jaggerja

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrzwta1
12. 02. 2026 13.28
Preden objavljate bedarije, ki vam jih napiše Chat GPT, vsaj preberite tista 2 stavka...... Ali pa povejte kdaj bo na sporedu olimpijsko sankanje v kategoriji ŠTIRISED??
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
12. 02. 2026 13.22
Zabavna punca, sem kar nasmehnil.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Za seboj pustil šest otrok
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Marmaduke Vanderpump je tu! Čustven poklon dedku
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Anamaria z neverjetno postavo zgolj dva meseca po porodu
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Za toliko se bo letos zvišal regres
Za toliko se bo letos zvišal regres
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Umrl igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534