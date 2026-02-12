V Cortino ni prišla zgolj po kolajno, želi si najti tudi ljubezen

"Olimpijske igre se uradno začenjajo in jaz bom v Cortini. Poleg tega ... ja, sem samska. Sezona najbolj zaželenih samskih žensk v olimpijski vasi se je uradno začela," je Kirkbyjeva že 1. februarja zapisala v objavi na Instagramu .

S potencialnim izbrancem si zdaj želi na zmenek za valentinovo. 24-letnica je sicer svoje letošnje olimpijsko popotovanje že zaključila. S svojo partnerico v sankanju Chevonne Forgan se je pred dnevi uvrstila na peto mesto, kljub temu pa bo na prizorišču ostala do konca iger, saj si prav tam želi najti partnerja.

"Ne iščem le drugih olimpijk, da bi si privoščila kapučino. Aktivirala bom svoje profile za zmenke in odprta sem za kavo z vami, navijači," je dejala in za BBC Sports dodala: "Bliža se valentinovo in še vedno iščem osebo za zmenek, zato mi pošljite sporočilo." Njena iskrenost in neposreden poziv sta obrodila sadove, prejela je več kot tisoč ponudb in sporočil.