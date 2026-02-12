V Cortino ni prišla zgolj po kolajno, želi si najti tudi ljubezen

Samooklicana najbolj zaželena samska ženska na zimskih olimpijskih igrah, Sophia Kirkby, v zasneženih italijanskih gorah ni želela osvojiti le zlate kolajne, ampak tudi srce moškega in potencialno tudi diamantni prstan.
"Olimpijske igre se uradno začenjajo in jaz bom v Cortini. Poleg tega ... ja, sem samska. Sezona najbolj zaželenih samskih žensk v olimpijski vasi se je uradno začela," je Kirkbyjeva že 1. februarja zapisala v objavi na Instagramu.
S potencialnim izbrancem si zdaj želi na zmenek za valentinovo. 24-letnica je sicer svoje letošnje olimpijsko popotovanje že zaključila. S svojo partnerico v sankanju Chevonne Forgan se je pred dnevi uvrstila na peto mesto, kljub temu pa bo na prizorišču ostala do konca iger, saj si prav tam želi najti partnerja.
"Ne iščem le drugih olimpijk, da bi si privoščila kapučino. Aktivirala bom svoje profile za zmenke in odprta sem za kavo z vami, navijači," je dejala in za BBC Sports dodala: "Bliža se valentinovo in še vedno iščem osebo za zmenek, zato mi pošljite sporočilo." Njena iskrenost in neposreden poziv sta obrodila sadove, prejela je več kot tisoč ponudb in sporočil.
Morebitni snubci pa morajo izpolnjevati tudi nekaj njenih zahtev. Biti morajo višji od nje, postavne rasti in dovolj močni, da jo lahko brez težav dvignejo. Ali ji je že uspelo izbrati kandidata za sobotni romantični zmenek, za zdaj ostaja še skrivnost. Je pa z zabavnim videoposnetkom javno na zmenek pozvala tudi deskarja na snegu Jakea Patesa, kateremu je sporočila: "Jaz bom to prevzela v svoje roke. Računaj, da sva zmenjena."Športnik, ki se pri naših sosedih prav tako bori za olimpijsko odličje, se javno na njeno povabilo še ni odzval.
Sankaštvo je zimski drsalni šport, v katerem tekmovalci drsijo po posebej zgrajenem ledenem toboganu na sankah. Obstajajo tri glavne discipline: enojne sani (moške in ženske), dvosed in štirised. Sani so aerodinamično oblikovane in opremljene z drsniki, ki omogočajo visoke hitrosti. Tekmovalci morajo imeti izjemen občutek za ravnotežje, moč in natančnost, da lahko obvladujejo hitrosti, ki lahko presežejo 130 km/h, ter premagujejo zahtevne zavoje na progi.
Cortina d'Ampezzo, pogosto imenovana kar Cortina, je italijansko smučarsko letovišče v Dolomitih, ki leži v regiji Benečija. Mesto je znano po svoji osupljivi naravni lepoti, vrhunskih smučarskih progah in kot gostiteljica zimskih olimpijskih iger leta 1956 ter prihajajočih zimskih olimpijskih iger leta 2026 skupaj z Milanom. Poleg zimskih športov je Cortina priljubljena destinacija tudi za pohodništvo, plezanje in uživanje v alpskem okolju poleti.
Olimpijska vas je posebej zgrajeno naselje, ki med olimpijskimi igrami služi kot dom za vse športnike, uradnike in drugo osebje, ki sodeluje na igrah. Namen olimpijske vasi je zagotoviti varno, udobno in funkcionalno okolje, kjer lahko športniki počivajo, se družijo in se pripravljajo na tekmovanja. Vas običajno vključuje bivalne prostore, restavracije, rekreacijske objekte, telovadnice in druge podporne storitve, ki jih potrebujejo udeleženci iger.
