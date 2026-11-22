Ne le mondeni Monako, tudi dirke formule 1 za VN Las Vegasa veljajo za zbirališče zvezdnikov z vseh vetrov. Tako so s tribun, pa posebnih vip lož, ob stezi ali pa kar iz dirkaških garaž za dirkaške mojstre v teh dneh navijali številni znani obrazi iz sveta filma, glasbe, zabave in športa. Kdo vse se je mudil v mestu greha?