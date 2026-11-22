Dirke v formuli 1 veljajo za izjemno priljubljeno stičišče svetovno znanih obrazov. Zvezdniki z vseh vetrov si dirkaške mojstrovine in brnenje dirkalnikov radi ogledajo v živo, zato se jih je veliko že pred začetkom sobotnega boja za VN Las Vegasa mudilo ob stezi, na tribunah, nekateri celo v dirkaških garažah.
"Ko obiščemo Las Vegas, so zvezde zagotovo prisotne v velikem številu!" so zapisali tudi na uradnem Instagram profilu F1 ob videu, v katerem so razkrili, kdo vse je prišel spoznati dirkače. V preteklih dneh smo denimo lahko videli glasbena zakonca Beyonce in Jay-Z-ja, pa tudi ASAP Rockya in Rihanno.
Po dirkaških garažah so se sprehajali tudi pevci Justin Bieber, Travis Scott, Kylie Minogue, Lisa, John Legend, Rod Stewart, Louis Tomlinson, igralci Brad Pitt, Ben Affleck, Cynthia Erivo, Sylvester Stallone, Eva Longoria, Catherine Zeta-Jones, Jeremy Renner, Paul Mescal, Seth Rogen, Anthony Mackie, Renee Zellweger, manekenke Naomi Campbell, Cara Delevingne, Karlie Kloss, Ashley Graham, športnika Usain Bolt, Magic Johnson, vplivnica Paris Hilton in številni drugi.
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