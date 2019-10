V dokumentarcu bosta prikazala tudi svoje razburkano razmerje

Meghan Markle in princ Harry bosta svojo desetdnevno turnejo po Južni Afriki strnila v dokumentarni film Harry & Meghan: An African Journey, v katerem bo za nekaj trenutkov nastopil tudi njun sin Archie , ki je bil na potovanju star le štiri mesece.

Dokumentarec bo prikazal tudi, kako so britanski tabloidi razburkali njuno razmerje in dejstvo, da bosta sprožila pravni postopek proti Daily Mailu in njihovemu matičnemu podjetju Associated Newspaper. Navajata vsiljivo in nezakonito objavo Meghaninega zasebnega pisma, poroča Fox News. Čeprav ni znano, za katero pismo gre, je The Guardian poročal, da je Daily Mail pretekli konec tedna objavil pismo, ki ga je Meghan napisala svojemu odtujenemu očetu.

Tiskovni predstavnik Daily Maila je nato za Enertainment Tonight dejal: "Daily Mail stoji za objavljeno zgodbo in se bo v tem primeru močno branil. Še posebej zanikamo, da je bilo pismo uredniško preoblikovano do te mere, da je bil spremenjen njegov pomen."