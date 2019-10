'V določenem obdobju svojega življenja se nisem počutila varno'

Med intervjujem na rdeči preprogi, kjer so predstavili novi film Zlohotnica: vladarica zla, je glavna igralka Angelina Jolie , obudila spomine o določenem obdobju v svoji karieri, ko se ni počutila varno."V svojem življenju se nisem vedno počutila varno in občasno sem imela občutek, da nisem svobodna, kot da bi bila oškodovana. Svoja občutja sem sicer dobro skrivala pred javnostjo," je povedala 44-letnica.

"Počutila sem se tako majhno," je nadaljevala: "Stisnili so me v kot. Minilo je kar nekaj časa, da sem prišla nazaj na staro pot."Dodala je še, da so ti občutki pomagali, da je postala primerna igralka za vlogo glavne zlobnice. "Zlohotnica je divji film. Mislim, da vsi v sebi skrivamo neki strah in se včasih ne počutimo varne."

Zvezdnica se je rdeče preproge udeležila s petimi otroki: 15-letni Pax, 14-letna Zahara, 13-letna Shiloh in 11-letna dvojčka Knox in Vivienne. Najstarejši sin Maddox pa se premiere ni udeležil, ker se je pred kratkim odpravil v Južno Korejo, kjer se je odločil za študij biokemije. Družbo sta jim delala tudi igralkin oče Jon Voight in brat James Haven.

Joliejeva je že pred časom priznala, da jo njeni otroci radi vidijo v mogočnih vlogah, zato so nad novim delom navdušeni. "Všeč mi je, da radi vidijo mogočne like, tudi če so to manjše vloge. Želijo samo, da se na snemanju zabavam,"je povedala hollywoodska zvezdnica za revijo People, ko je izvedela, da bo igrala v novem Marvelovem filmu The Eternals.