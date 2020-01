V družini Cyrus konec še ene ljubezenske zgodbe: Trace Cyrus ni več zaročen

V družini Cyrus se je zaključila še ena ljubezenska zgodba. 30-letni Trace Cyrus , starejši brat glasbenice Miley Cyrus , je namreč ob začetku letošnjega leta na svojem uradnem Instagram profilu delil zapis, v katerem je razkril, da je znova samski. Trace je bil od decembra 2018 zaročen z glasbenico Taylor Sanders , zaroko pa sta razdrla malo pred koncem leta 2019. ''Srečno novo leto! V letošnjem letu nimam nekih posebnih ciljev. Vse svoje moči želim usmeriti v glasbo, družino in fitnes. Za tiste, ki še ne veste, sem pred kratkim postal samski in sem izjemno hlavežen svoji družini, ki je v teh trenutkih ob meni,'' je med drugim v svojem zapisu delil Trace, ki je posebno zahvalo namenil sestri Miley, ki mu je ves čas stala ob strani.

Razloga za prekinitev zaroke še ni obelodanil, novica pa je presenetila še toliko bolj, saj je pred približno dvema letoma delil videoposnetek, v kateri je Taylor izpovedal svojo 'doživljenjsko' ljubezen. ''Torej ... Uradno je!!! Privolila je in poročila se bova. Večno te bom ljubil,'' je med drugim dejal v posnetku.

Trace Cyrus in Taylor Sanders na dogodku v Las Vegasu marca 2019.

Njegova zaroka je sovpadala s trenutkom, ko se je Miley pripravljala na poroko z dolgoletnim partnerjem Liamom Hemsworthom, s katerim se je le nekaj mesecev kasneje ločila zaradi ''nepremostljivih razlik''.

Sveže samski Trace je že napovedal nove glasbene poslastice, še pred tem pa si bo vzel nekaj časa samo zase in svojo družino. Razkril je tudi, da je preživel čudovite božične praznike in svoje oboževalce pobaral o njihovih prazničnih izkušnjah ter novoletnih zaobljubah. Komentatorji so mu v odzivih med drugim zaželeli hitro prebolevanje propadlega razmerja.