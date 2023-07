V Egiptu ogorčeni nad Beyonce kot kraljico Nefretete

Razstava nacionalnega muzeja starodavnih umetnin Rijksmuseum van Oudheden v Leidnu je razburila Egipt. Kot so zapisali v državni službi za umetnine starodavnega Egipta, si želi muzej s svojim "afrocentričnim" pristopom prisvojiti egiptovsko kulturo in tako ponarejati zgodovino.

V muzeju so prizadeti zlasti zaradi komentarjev na družbenih omrežjih, ki so se pojavili ob sporu, in so rasistične ter žaljive narave. Kot so zapisali, se je "tisto, kar naj bi bilo namenjeno predstavitvi egipčanskega vpliva v hip hopu, jazzu, soulu in funku, sprevrglo v kulturno vojno".

Nizozemska razstava, ki so jo odprli konec aprila, je posegla v spor, ki se je v Egiptu začel že zaradi Netflixovega filma o Kleopatri. Tedaj so se v Egiptu zgražali, ker je bila starodavna kraljica prikazana kot temnopolta, in vztrajali, da je imela svetlejšo kožo.