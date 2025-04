V Evropo prihaja prvi Univerzalov tematski park

Po svetu trenutno obstaja pet Universalovih tematskih parkov. Prvega so odprli leta 1964 v Hollywoodu in je temeljil na prvotnih filmskih studiih, kasneje pa je sledil še park v Orlandu. Ostali trije so v Aziji, in sicer v Pekingu, Osaki in Singapurju.

Obiskovalci prvega evropskega Universalovega parka bodo po njegovi izgradnji lahko uživali v dogodkih, povezanih s priljubljenimi filmskimi liki, kot so Shrek, Minioni, dinozavri Jurskega parka ali čarovnik Harry Potter. Nov park bi lahko ustvaril približno 28.000 delovnih mest, vključno z 20.000 delovnimi mesti med samo gradnjo, ter predstavljal 50 milijard funtov spodbude za gospodarstvo Združenega kraljestva do leta 2055, so zapisali v Starmerjevem uradu.

Okoli 80 odstotkov zaposlenih bo predvidoma iz lokalnega okolja, so zapisali v uradu. Ocenili so tudi, da bi park lahko v njegovem prvem letu, kar bo predvidoma leta 2031, obiskalo 8,5 milijona ljudi, zaradi česar bi postal največja atrakcija v Veliki Britaniji.

Družba Comcast je leta 2023 kupila 200 hektarjev veliko območje nekdanje opekarne južno od Bedforda, približno 80 kilometrov severno od Londona. Območje je približno uro vožnje oddaljeno od železniške postaje St Pancras, kjer Eurostar nudi povezave do Pariza, Bruslja in Amsterdama.

Med načrti za novi park sta tudi hotel s 500 sobami in restavracijski kompleks. Celotni park naj bi se kosal z Disneylandom v Parizu, ki je leta 2023 pritegnil približno 10,4 milijona obiskovalcev.