V Franciji začetek sojenja ikoni francoskega filma Depardieuju

Prva je igralca obtožila, da jo je ujel na hodniku ter se dotikal njenega oprsja, zadnjice in genitalij ter pri tem podajal nespodobne komentarje. Proti njemu je februarja lani vložila tožbo zaradi spolnega napada, nadlegovanja in seksističnih žalitev. Druga je pomočnica režiserja, ki je Depardieuja prav tako obtožila, da se je na snemanju dotikal njenega oprsja in zadnjice ter jo pred tem nadlegoval. Tožbo je vložila marca lani.

Sodišče je oktobra lani zaradi igralčevega zdravja preložilo sojenje. Depardieu je moral pred tokratnim sojenjem, ki naj bi trajalo dva dneva, predložiti zdravniška potrdila. Sodni proces po novem ne sme trajati več kot šest ur dnevno, prav tako so predvideni redni 15-minutnimi odmori. 76-letni Depardieu ima že več kot 25 let diabetes, štirikrat so mu tudi vstavili srčni obvod. Psihiatričnega pregleda pa sodišče ni odredilo.