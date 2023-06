V gorovju, kjer je izginil igralec Julian Sands, našli posmrtne ostanke

Pred petimi meseci je javnost pretresla novica, da se iz pohoda na območju Mt. Baldy v gorovju San Bernardino ni vrnil igralec Julian Sands. Angleškega zvezdnika so razglasili za pogrešanega, kljub številnim iskalnim odpravam pa nobeno iskanje ni obrodilo sadov. Po podatkih bližnje policijske postaje so pohodniki nedavno odkrili posmrtne ostanke, ki so jih že odpeljali na ogled v mrliško pisarno. Identifikacijska preiskava še poteka, več pa naj bi bilo znano v prihodnjih dneh.

13. januarja 2023 so oblasti okrožja San Bernardino sporočile, da je igralec Julian Sands pogrešan. Zvezdnik se namreč ni vrnil iz pohoda na območju Mt. Baldy v omenjenem gorovju, kljub več organiziranim reševalnim akcijam, ki jih je močno oviralo slabo vreme, pa nobeno iskanje ni obrodilo sadov.

Pet mesecev kasneje so oblasti sporočile, da so pohodniki v preteklih dneh odkrili posmrtne ostanke na kalifornijskem pobočju, kjer je izginil igralec. Najdeno so na ogled že vzeli v mrliški pisarni, kjer poteka identifikacijska preiskava. Kot so sporočili z ministrstva, naj bi bila končana v prihodnjih dneh.

Angleški igralec, znan po svojih vlogah v filmih Soba s pogledom, Strah pred pajki, Zbogom, Las Vegas in Čarovnik ter številnih televizijskih nastopih, je veljal za navdušenega pohodnika in alpinista. Njegova družina je nedavno objavila zahvalo vsem, ki si prizadevajo, da bi 65-letnika našli. "Zelo smo hvaležni iskalnim ekipam in koordinatorjem, ki so neutrudno delali, da bi našli Juliana. Še naprej ga nosimo v svojih srcih s svetlimi spomini kot čudovitega očeta, moža, raziskovalca, ljubitelja narave in umetnosti," je zapisano v izjavi družine, ki jo je izdal šerifov oddelek.