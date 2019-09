V govoru se je zahvalil pokojnemu bratu

V zadnjem času je v filmskem svetu najbolj v ospredju film Joker, v katerem je v legendarni vlogi zaigral Joaquin Phoenix. Film je svoj pohod začel v Benetkah, kjer je režiser Todd Phillipsza svoje delo prejel zlatega leva, v nagovoru je Phillips dejal tudi, da je Phoenix najbolj divji in najpogumnejši lev, kar jih pozna. "Hvala, ker si mi zaupal svoje nore talente," je še dodal.

S tem se je strinjal tudi The Guardian, ki je zapisal, da Phillipsov Joker predstavlja eno drznejših hollywoodskih produkcij ta hip, večina kritikov pa se je strinjala, da je Phoenix ustvaril tako dobrega Jokerja, da lahko gledalec ob zgražanju nad njegovo nasilnostjo hkrati začuti bolečino tega lika.

Trenutno film predstavljajo v Torontu, kjer je zvezdnik prejel tudi nagrado Tribute Actor Award. V govoru pa se je igralec spomnil svojega starejšega brata Riverja Phoenixa, ki je 31. oktobra 1993 umrl zaradi predoziranja. Ko se je River zrušil, je reševalce poklical ravno Joaquin, a na žalost je pomoč prišla prepozno, igralčevo srce se je že ustavilo. Pozneje je mrliški oglednik potrdil, da je zvezdnik umrl zaradi prevelikega odmerka kokaina in heroina. Takrat je imel Joaquin 19 let.

"Ko sem imel 15 ali 16 let, je do mene stopil River, s seboj je imel VHS-kaseto filma Razjarjeni bik (1980), posedel me je pred televizijo in dejal, naj si pogledam ta film. Naslednje jutro me je zbudil in dejal, naj si film še enkrat ogledam. Nato pa mi dejal, da bom spet igral. Ni me vprašal, zapovedal mi je to. Za to sem mu večno hvaležen, zaradi igranja imam neverjetno življenje." Igralec je zaigral v filmih, kot so Gladiator, Hoja po robu, Ona, Nikoli zares tukaj ...Z bratom sta skupaj zaigrala enkrat, in sicer v seriji Seven Brides for Seven Brothers, ko je imel Joaquin osem let.

River Phoenix je poleg Keanuja Reevesa in Johnnyja Deppa veljal za enega najobetavnejših mladih igralcev takratne generacije. Igralsko kariero je začel že v zgodnji mladosti, ko je začel igrati v televizijskih serijah, nato pa je prišel film Stand By Me, ki je bil zanj velika odskočna deska. Sledili so filmi, kot so Obala komarjev, Running On Empty, Moj zasebni Idaho, Ah, ta ljubezen in Dark Blood. Klub Viper Room, pred katerim je umrl, je takrat upravljal prav njegov prijatelj Depp, star je bil 23 let.