V Hollywoodu so prikazali najnovejše nadaljevanje filma Osmi potnik

Več kot 40 let po nastanku prvega naslova zdaj uveljavljene filmske franšize je Ridley Scott , ki je pri njej nekoč sodeloval kot režiser in se na rdečih preprogah pojavi le redko, za The Hollywood Reporter povedal, da je navdušen nad novo produkcijo. Ocenil je, da je ohranjena dinamika, kar je za znanstvenofantastično grozljivko zelo pomembno, in ugotavljal, da je bila izbira režiserja dobra. Po njegovih besedah morajo biti režiserji usposobljeni in tovrstnih filmov ne bi smeli dajati začetnikom.

Zgodba filma spremlja skupino mladih kolonizatorjev vesolja, ki se med iskanjem zapuščene postaje srečajo iz oči v oči z grozljivo obliko življenja v vesolju. Alvarez, ki je pred tem že režiral grozljivke, med drugim filma Zlobni mrtveci in Ne dihaj!, je v intervjuju za britanski Total Film dejal, da zgodba namiguje na mit o Romulu in Remu.

Romul je zadnji del franšize o ljudeh in Nezemljanih, ki je postavila standarde žanra znanstvene fantastike. Z najnovejšo zgodbo so dogajanje filma postavili med dogodke prvega dela iz leta 1979 in drugega dela iz leta 1986. Dosedanje dele so režirala svetovno znana imena, kot so James Cameron, David Fincher in Jean-Pierre Jeunet. Prva dva sta med drugim prejela oskarja za vizualne efekte.