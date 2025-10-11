V Iraku po letu 2003 odkrili več deset tisoč ukradenih artefaktov

Kot je še dodal Ahmed al Aljavi , iraška veleposlaništva aktivno sodelujejo pri iskanju ukradenih artefaktov, predvsem tistih, ki so jih organizirani tatovi ukradli z arheoloških najdišč. "Naše ministrstvo ima poseben oddelek, ki spremlja te organizirane mreže tatov in s pomočjo učinkovitega mednarodnega sodelovanja sledi lokacijam pretihotapljenih predmetov," je še povedal.

Med predmeti, ki so se že vrnili v Irak, je posebno pozornost pritegnila nedavna vrnitev več kot 4500 let stare skulpture kozoroga. Med pomembnimi artefakti sta tudi glinena ploščica Gilgameša in sumerski zlati kipec kozoroga.

V Iraku se je plenjenje iraške kulturne dediščine okrepilo po vojaški invaziji pod vodstvom ZDA. V tem obdobju je iz Narodnega muzeja v Bagdadu in drugih spomeniških območij izginilo na tisoče artefaktov. Številni predmeti so bili uničeni tudi med vzponom Islamske države od leta 2014.