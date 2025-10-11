Svetli način
Tuja scena

V Iraku po letu 2003 odkrili več deset tisoč ukradenih artefaktov

Bagdad, 11. 10. 2025 16.51 | Posodobljeno pred 53 minutami

V Iraku so od leta 2003 odkrili več kot 40.000 ukradenih starodavnih artefaktov, od katerih so številne pretihotapili v tujino, med drugim v ZDA in Združeno kraljestvo, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik iraškega ministrstva za kulturo Ahmed al Aljavi.

Kot je še dodal Ahmed al Aljavi, iraška veleposlaništva aktivno sodelujejo pri iskanju ukradenih artefaktov, predvsem tistih, ki so jih organizirani tatovi ukradli z arheoloških najdišč. "Naše ministrstvo ima poseben oddelek, ki spremlja te organizirane mreže tatov in s pomočjo učinkovitega mednarodnega sodelovanja sledi lokacijam pretihotapljenih predmetov," je še povedal.

Artefakt
Artefakt FOTO: Profimedia

Med predmeti, ki so se že vrnili v Irak, je posebno pozornost pritegnila nedavna vrnitev več kot 4500 let stare skulpture kozoroga. Med pomembnimi artefakti sta tudi glinena ploščica Gilgameša in sumerski zlati kipec kozoroga.

V Iraku se je plenjenje iraške kulturne dediščine okrepilo po vojaški invaziji pod vodstvom ZDA. V tem obdobju je iz Narodnega muzeja v Bagdadu in drugih spomeniških območij izginilo na tisoče artefaktov. Številni predmeti so bili uničeni tudi med vzponom Islamske države od leta 2014.

Irak kultura iskanje Artefakt umetost
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sinjebradec
11. 10. 2025 17.44
to je bil zločin stotisočletja nad cloveško zgodovino!
ODGOVORI
0 0
bu?e24 1
11. 10. 2025 17.39
+2
A bomb za masovno uničenje pa še niso najdel
ODGOVORI
2 0
sinjebradec
11. 10. 2025 17.43
pa tud ne bodo!
ODGOVORI
0 0
Banion
11. 10. 2025 17.33
+2
najbolj so kradli američani in angleži
ODGOVORI
3 1
Rudar
11. 10. 2025 17.38
+1
Kradli so vsi, ki so imeli priliko. Tebi rusofilu pač pade v oči to.
ODGOVORI
2 1
