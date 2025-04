V Iranu zaporna kazen za režiserski dvojec filma Moja najljubša torta

Kot sta še sporočila režiserja, je teheransko sodišče obsodilo tudi producenta filma Gholamreza Moosavija. Vsem trem obtoženim je sodišče zaradi "sodelovanja pri izdelavi žaljivega materiala" izreklo še kazen leto dni zapora. Poleg tega je sodišče naložilo še odvzem filmske opreme. V skladu z iransko zakonodajo bo po navedbah dpa izvršena le najdaljša od obeh zapornih kazni.

Od islamske revolucije leta 1979 sta iranska filmska in kulturna scena pod strogim nadzorom oblasti. Filmski ustvarjalci morajo na primer uradno zaprositi za dovoljenja za snemanje in kinematografske projekcije prek ministrstva za kulturo in islamsko usmerjanje. Iranska vitalna umetniška in filmska scena je sicer vedno bila prostor za subtilno ali celo odkrito kritiko sistema, dodaja dpa.