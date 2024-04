V Italiji bo prvič izveden oratorij Paula McCartneyja

OGLAS

V operni hiši Teatro Comunale Claudio Abbado v Ferrari v Italiji bo danes prvič izveden oratorij Paula McCartneyja Ecce cor meum. Oratorij v štirih stavkih bodo izvajali sopranistka Melissa Purnell, orkester mesta Ferrara pod vodstvom Lorenza Bizzarrija ter zbora Quadriclavio in I piccolo musici. Večer se bo nadaljeval z največjimi uspešnicami slavne liverpoolske četverice The Beatles, kot so Yesterday, Hey Jude, Eleanor Rigby in Let it be.

Paul McCartney FOTO: Profimedia icon-expand

Ecce cor meum je po pisanju italijanskih medijev avtor posvetil spominu na svojo prvo soprogo Lindo. Oratorij z besedilom v latinščini in angleščini je pri McCartneyju naročil Magdalene College v Oxfordu. Kompozicija je od basista nekdanjih Beatlov zahtevala več kot osem let študija, raziskovanja in dela.