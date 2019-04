Izšla nova pesem pokojnega Aviciija

Aviciijeva sotekstopisca in koproducenta Albin Nedler in Kristoffer Fogelmark sta spregovorila o nastanku pokojnikove nove pesmi SOS, ki je izšla pred nekaj urami in napoveduje izid njegovega četrtega albuma. Avicii je namreč pred smrtjo nameraval izdati nov album, zdaj pa bodo to namesto njega storili člani njegove ekipe v sodelovanju z glasbeniki, s katerimi je Tim delal že v preteklosti.

Mineva leto dni, odkar je umrl švedski DJ Tim Bergling, znan kot DJ Avicii. Bergling je delal na izdaji četrtega albuma, ki je po njegovi nenadni in nepričakovani smrti ostal nedokončan. Njegova družina je pred kratkim dala zeleno luč za dokončanje albuma, ki bo predvidoma prišel v javnost 6. junija letos.

Pri ustvarjanju skladb je bil Avicii neizprosen. FOTO: YouTube

Na spletno platformo YouTube je pred nekaj urami prišla njegova nova pesem SOS, ki napoveduje prihajajoči album z naslovomTim – z njim pa se bodo prijatelji, svojci in glasbeni soustvarjalci še zadnjič poklonili legendarnemu pokojnemu glasbeniku.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pri novi skladbi SOS je sodeloval ameriški glasbenik Aloe Blacc, s katerim je Tim združil moči že leta 2013 pri skladbi Wake Me Up. Aloe je o novi pesmi povedal: ''Občutek imam, kot bi bila pesem SOS ustvarjena prav za ta čas ... Kot da bi jo ustvarjal vnaprej ... '' 40-letni glasbenik je nadaljeval: ''Besedilo je več kot očitno osvetlilo nekatere bitke, ki jih je bojeval, in zdi se mi zelo pomembno, da je to dostopno širši javnosti ... Mislim, da se veliko ljudi sooča s podobnimi težavami in da se bodo morda prav zaradi Timovega primera lažje odprli. Ljudem je zagotovo na ta način odprl vrata do besed 'Potrebujem pomoč'.''

Avicii z glasbenikom Aloe Blaccom pri ustvarjanju skladbe Wake Me Up FOTO: YouTube

Bergling je pred smrtjo dokončal skoraj 90 odstotkov novega albuma, projekt pa sta po odkritju njegovih zapisov in elektronske pošte v svoje roke med drugim vzela njegova sotekstopisca in koproducenta Albin Nedler in Kristoffer Fogelmark, ki sta v krajšem posnetku odprla zgodbo o nastanku skladbe SOS in Timovem pristopu k delu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nedler in Fogelmark sta povedala, da sta Berglinga spoznala v Los Angelesu in da se je njihova prijateljska vez stkala med sodelovanjem pri skladbi Pure Gringing z njegovega drugega albuma.

Albin in Kristoffer sta v svoje roke vzela dokončanje Berglingovega zadnjega, četrtega albuma, ki bo nosil naziv Tim. FOTO: YouTube

''Moj prvi vtis o Timu je bil, da je zelo preprosta in topla oseba,'' je povedal Albin, Kristoffer pa je njegove besede pospremil z izjavo: ''Občutek si imel, kot da lahko vidi skozi tebe. Kot bi te 'poznal' v trenutku prvega srečanja in mislim, da je to svojevrstna veščina.'' Ob govoru o Berglingovem načinu dela sta pojasnila, da je bil pri ustvarjanju glasbe neizprosen: ''Eno kitico si moral zapeti tudi 50-krat in ko smo že vsi začeli razmišljati, zakaj to počnemo, nam je bilo na končnem posnetku kristalno jasno, zakaj je to zahteval.''

Z izdajo albuma se bodo prijatelji, svojci in glasbeni soustvarjalci poklonili Timovi poslednji viziji. FOTO: YouTube