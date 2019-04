V javnost pricurljalo, zakaj je Lady Gaga v resnici razdrla zaroko

Vsi, ki so si film ogledali ali spremljali poročanja tujih medijev oziroma brali novice tujih in domačih tabloidov, so lahko izvedeli, da je širša javnost prepričana, da je med Lady Gago in Bradleyjem na snemalnem setu preskočila iskrica. Govorice so doživele svoj vrhunec na podelitvi letošnjih oskarjev, ko sta soigralca nastopila na odru in izvedla pesem Shallow, njuna izvedba pa je bila pospremljena z medsebojnimi globokimi in čutnimi pogledi. ''Gre le za nastop ... Želela sva prepričati publiko, da je med nama res kemija, zaradi filma ...'', je bila ena od izjav, ki jih je v pogovorni oddaji ter kasnejših intervjujih podala Lady Gaga. In slednje jima je tudi uspelo – celo tako dobro, da so številni kot glavni razlog Gagine propadle zaroke navedli zaljubljenost v Cooperja, ki je sicer v razmerju z manekenko Irino Shayk.