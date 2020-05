V javnost prišla sporočila, ki sta jih Meghan in Harry pred poroko pošiljala Thomasu Marklu

Tuji mediji so v roke dobili sodne dokumente, s katerimi je Meghan Markle poskušala pojasniti svojo komunikacijo z očetom Thomasom Marklom pred poroko, poroča E! News . V dokumentih so tako navedena tudi sporočila, ki jih je Thomasu z Meghaninega telefona 14. maja pošiljal princ Harry , potem ko naj bi se Thomas že opravičil in preko sporočila potrdil, da ga ne bo na poroko, nato pa naj se ne bi oglasil na kar nekaj telefonskih klicev.

"Tom, Harry tukaj in zdaj vas bom poklical. Prosim, oglasite se, hvala," se je glasilo prvo sporočilo. "Tom, spet Harry! Res bi rad govoril z vami. Ni se vam treba opravičevati, razumeva okoliščine, vendar bo z javno objavo situacija le še slabša. Če imate radi Meg in bi radi to popravili, me, prosim, pokličite, ker obstajata še dve možnosti, ki ne vključujeta potrebe, da govorite z mediji, ki so ponesreči ustvarili to situacijo. Zato me, prosim, pokličite, da vam lahko pojasnim. Z Meg nisva jezna, samo govorila bi rada z vami. Hvala," se je glasilo drugo sporočilo, kateremu je sledilo: "Kakršnakoli izjava za medije se bo izjalovila, verjemite mi, Tom. Samo mi vam lahko pomagamo, kot smo to želeli že od prvega dne."