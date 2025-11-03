Svetli način
Tuja scena

V javnost prišle prve fotografije Diddyja v zaporu

New York, 03. 11. 2025 20.56 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
1

Obsojeni glasbeni mogul Sean Diddy Combs bo v zaporu še do 8. maja 2028, zdaj pa so v javnost prišle prve fotografije osramočenega zvezdnika, ki je bil obsojen zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo. Čeprav je njegov dobri prijatelj nedavno povedal, da se je zvezdnik zbudil z nožem na vratu, pa si je za zapahi očitno našel tudi družbo.

Sean Diddy Combs je že več kot leto dni v zveznem zaporu v New Yorku, kjer bo odslužil še preostanek kazni zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo. Čeprav se vse do zdaj v javnosti ni pojavila nobena njegova zaporniška fotografija, za zaprtimi vrati pa je potekalo tudi sojenje, pa so naposled vendarle objavljene prve, na katerih 55-letnik, oblečen v sivo zaporniško trenirko in kapo, stoji na dvorišču ustanove in se smeji v družbi sojetnikov.

Sean Diddy Combs (v sivi kapi) na zaporniškem dvorišču.
Sean Diddy Combs (v sivi kapi) na zaporniškem dvorišču. FOTO: Profimedia

Kot so poročali že novinarji, ki so imeli dovoljen vstop v sodno dvorano, je raper vidno postaran, s sivo brado, njegov nov videz pa je opazen tudi na fotografijah iz zaporniškega dvorišča. Kot poroča TMZ, je nasmejani Combs segel v roko enemu od sojetnikov, videti pa je bilo, kot da sta se ravnokar spoznala.

Sean Diddy Combs na zaporniškem dvorišču v družbi sojetnikov.
Sean Diddy Combs na zaporniškem dvorišču v družbi sojetnikov. FOTO: Profimedia

V začetku oktobra je sodnik odločil, da bo skupna zvezdnikova kazen znašala štiri leta in dva meseca. Tožilstvo je sicer zahtevalo višjo kazen – želeli so, da bi bil v zaporu 11 let. V zaporu bo Diddy tako preživel še tri leta, saj je sodnik upošteval, da je za zapahi že od aretacije septembra 2024. Ob tem so mu naložili tudi pol milijona dolarjev (okoli 428.000 evrov) denarne kazni.

Preberi še Znano, do kdaj bo Diddy v zaporu

Combsa so spoznali za krivega prevoza oseb čez državne meje z namenom prostitucije, oprostili pa so ga obtožb, povezanih s kriminalnim združevanjem in siljenjem v prostitucijo. Če bi ga spoznali za krivega v vseh petih točkah obtožnice, bi mu grozila večdesetletna kazen, lahko pa tudi dosmrtna ječa.

sean diddy combs zapor fotografije raper javnost obsodba
borjac
03. 11. 2025 21.06
+1
Tudi v zaporu je denar sveta vladar , je pa dejstvo da Diddy spada v to družbo lopovov in morilcev .
