V javnost prišle prve fotografije Diddyja v zaporu

Obsojeni glasbeni mogul Sean Diddy Combs bo v zaporu še do 8. maja 2028, zdaj pa so v javnost prišle prve fotografije osramočenega zvezdnika, ki je bil obsojen zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo. Čeprav je njegov dobri prijatelj nedavno povedal, da se je zvezdnik zbudil z nožem na vratu, pa si je za zapahi očitno našel tudi družbo.

Sean Diddy Combs je že več kot leto dni v zveznem zaporu v New Yorku, kjer bo odslužil še preostanek kazni zaradi prekrškov, povezanih s prostitucijo. Čeprav se vse do zdaj v javnosti ni pojavila nobena njegova zaporniška fotografija, za zaprtimi vrati pa je potekalo tudi sojenje, pa so naposled vendarle objavljene prve, na katerih 55-letnik, oblečen v sivo zaporniško trenirko in kapo, stoji na dvorišču ustanove in se smeji v družbi sojetnikov.

Sean Diddy Combs (v sivi kapi) na zaporniškem dvorišču. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot so poročali že novinarji, ki so imeli dovoljen vstop v sodno dvorano, je raper vidno postaran, s sivo brado, njegov nov videz pa je opazen tudi na fotografijah iz zaporniškega dvorišča. Kot poroča TMZ, je nasmejani Combs segel v roko enemu od sojetnikov, videti pa je bilo, kot da sta se ravnokar spoznala.

Sean Diddy Combs na zaporniškem dvorišču v družbi sojetnikov. FOTO: Profimedia icon-expand

V začetku oktobra je sodnik odločil, da bo skupna zvezdnikova kazen znašala štiri leta in dva meseca. Tožilstvo je sicer zahtevalo višjo kazen – želeli so, da bi bil v zaporu 11 let. V zaporu bo Diddy tako preživel še tri leta, saj je sodnik upošteval, da je za zapahi že od aretacije septembra 2024. Ob tem so mu naložili tudi pol milijona dolarjev (okoli 428.000 evrov) denarne kazni.