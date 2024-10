V javnosti neobdelane fotografije milijarderke, ki zanika lepotne posege

Milijarderka Jocelyn Wildenstein se je v družbi zaročenca Lloyda Kleina udeležila pariškega tedna mode, kjer pa so jo v objektive ujeli fotografi. Kmalu za tem so 82-letničine neobdelane fotografije zaokrožile po spletu in v medijih, te pa so opazno drugačne od tistih, ki jih švicarska družabnica objavlja na družbenih omrežjih.