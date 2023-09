V javnosti prva fotografija Elona Muska z dvojčkoma in njuno mamo

V javnosti je zaokrožila prva fotografija Elona Muska z dvojčkoma Striderjem in Azur , ki ju ima skupaj s Shivon Zilis . Izvršni direktor podjetja SpaceX in direktorica Neuralinka na fotografiji vsak v naročju držita enega izmed 16-mesečnih dvojčkov, medtem ko se sproščajo na terasi domovanja v teksaškem mestu Austin.

Avtor je pojasnil, da je Musk sprva pozval skupino, da pusti svoje telefone v hiši, medtem ko so klepetali zunaj, ker bi jih nekdo lahko uporabil za spremljanje pogovora. "Toda kasneje se je strinjal, da lahko uporabim, kar je povedal o AI, v svoji knjigi," je dodal Isaacson, ki se je spomnil, da je Zilis skuhala kavo za celotno skupino, vse pa je bilo precej normalno, dokler Musk ni začel razpravljati o nevarnosti umetne inteligence in učenju naprav.

"Ne morem sedeti križem rok," mu je povedal Musk in nadaljeval: "S prihodom umetne inteligence se sprašujem, ali je vredno porabiti toliko časa za razmišljanje o Twitterju. Seveda, verjetno bi jo lahko naredil za največjo finančno institucijo na svetu. Vendar imam le toliko možganskih ciklov in ur na dan. Mislim, ni tako, da bi moral biti bogatejši ali kaj podobnega."

Isaacson je dodal, da je Musk priznal, da nima časa razmišljati o vodenju X-a, prej Twitterja, ko je človeštvo na robu potencialnega prevzema umetne inteligence. "Za trenutek me je presenetila nenavadnost prizora," je zapisal Isaacson in nadaljeval: "Sedeli smo na terasi v predmestju ob mirnem bazenu na sončen pomladni dan. Z nami sta bila dvojčka bleščečih oči, ki se učita hoditi, medtem ko je Musk razpravljal o priložnosti, da bi zgradil trajnostne človeške kolonije na Marsu, preden apokalipsa umetne inteligence uniči zemeljsko civilizacijo."

Ustanovitelj Tesle in Zilis sta na skrivaj pozdravila dvojčka novembra 2021, čeprav se je novica pojavila šele julija naslednje leto. Njuni imeni javnosti niso bili razkriti, dokler Isaacson ni objavil fotografije in odlomka. Musk ima še osem drugih otrok iz nekdanjih razmerij. Z nekdanjo ženo Justine Wilson sta leta 2000 pozdravila Nevado, a je dojenček umrl pri komaj 10 tednih zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka.

Musk in Wilsonova sta se nato s pomočjo metode IVF aprila 2004 razveselila dvojčkov Griffina in Vivian Musk, januarja 2006 pa sta pozdravila sinove trojčke Kaia, Saxona in Damiana. Dve leti kasneje sta se Wilsonova in Musk ločila.

Po dveh zakonih s Talulah Riley in kratkem razmerju z igralko Amber Heard je Musk maja 2018 začel hoditi s pevko Grimes. Pevka in Musk sta maja 2020 pozdravila svojega prvega sina, X AE A-XII (z vzdevkom X). Septembra 2021 pa je Page Six ekskluzivno poročal, da se je par razšel po treh skupnih letih. Pozneje sta na kratko obnovila razmerje in decembra 2021 prek nadomestne matere dobila hčerko Exo Dark Sideræl Musk, ki je dobila vzdevek Y. Marca 2022 je Grimes razkrila, da sta z Muskom po rojstvu Y razmerje ponovno prekinila.