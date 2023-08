V kakšnem domu živita Mila Kunis in Ashton Kutcher?

Igralska zvezdnika Mila Kunis in Ashton Kutcher si lahko privoščita marsikaj, česar si navadni smrtniki ne morejo. Po tem, ko je pred slabima dvema tednoma zvezdnik svoji ženi predlagal, da oddata svojo hiško na plaži, sta zaljubljenca sedaj razkrila, v kakšnem domu živita sama. Igralca sta si zgradila trajnostni dom v Los Angelesu, ki se razprostira na šestih hektarjih, njuna hiša pa spominja na star hlev, ki je oblikovan na sodoben način.

Mila Kunis in Ashton Kutcher imata očitno rada občutek domačnosti, ki ga v domu pričarajo velike količine lesa. Njun novi dom, ki sta ga zgradila v Los Angelesu, tako spominja na velikanski star hlev, ki je opremljen na povsem sodoben način. "Želeli smo, da bi bila hiša videti kot star skedenj, nekaj, kar je bilo tukaj desetletja, nato pa se je preuredilo v hišo. A mora biti elegantno in moderno," je o novem domu povedal igralec, Mila pa je dodala, da si je želela dom in ne posestva.

Zaljubljena igralca bosta s svojima dvema otrokoma, osemletno Wyatt Isabelle in šestletnim Dimitrijem Portwoodom živela na posestvu, imenovanem Kuku Farms, ki se razprostira na šestih hektarjih. Poleg glavne hiše je na posestvu še hiša za goste, skedenj za zabavo in paviljon za žar. V novo domovanje sta seveda prinesla tudi nekaj predmetov iz prejšnjega doma, nekaj elementov pa je popolnoma novih.

Ideje za nov dom sta začela zbirati pet let nazaj s pomočjo družbenih omrežij. "Zgraditi hišo od temeljev do vrha ni majhna stvar. Ustvarjanje skupne hiše bi naju lahko še bolj povezalo ali pa naju povsem razdvojilo," je bil iskren zvezdnik, ki je vesel, da sta imela z ženo večinoma enak pogled na stvari. "90 odstotkov fotografij hiš ali opreme, ki so nama bile všeč, se je ujemalo," je še razkril in dodal, da je bistvo doma v njegovi urejenosti: "Če svet okoli tebe ni urejen, je težko spraviti v red svoje možgane. Ko smo doma, ima svet preprosto smisel."

Zakonca, ki sta se poročila leta 2015, sta pri novem domu dala prednost trajnosti, saj je celotna hiša napajana s sončno energijo, ki jo zagotavljajo strešne sončne celice. Pri projektu sta sodelovala z arhitektom Howardom Backenom, ki je znan po svojih modernih kmečkih hišah, in notranjo oblikovalko Vicky Charles. "Pogovarjali smo se o vsem, od velikosti tramov do podrobnosti stičišč lesenih desk in betona. To niso pogovori, ki jih imamo z vsakim naročnikom," je o sodelovanju z zvezdnikoma povedal arhitekt, oblikovalka pa je dodala: "Bila sta tam z nami kot pristna člana oblikovalske ekipe na vsakem koraku tega dolgega in zapletenega procesa."

