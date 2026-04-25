V kakšnem odnosu sta Maria Šarapova in Serena Williams?

Maria Šarapova in Serena Williams nista nič več tekmici, sta prijateljici. O njunem odnosu je med pogovorom z voditeljico Gayle King na okrogli mizi Time100 spregovorila 39-letna Rusinja, ki je dejala, da sta dolgoletno rivalstvo pustili za seboj, kar sta potrdili tudi lani, ko je Williamsova Šarapovo predstavila in uradno sprejela v Mednarodno dvorano slavnih tenisa.

Maria Šarapova in Serena Williams januarja 2016. FOTO: Profimedia

"Najinega odnosa ne bi označila za rivalstvo, saj me je na igrišču velikokrat premagala," je povedala Šarapova, ki se je od profesionalne kariere poslovila leta 2020, s tem pa spomnila, da jo je Serena premagala na 19 od 21 dvobojev, v katerih sta se pomerili. "Ko sem na igrišču stala nasproti nje, sem doživela nekaj najtežjih trenutkov in tudi največjih zmag v karieri," je povedala in dodala: "A ne glede na vse, druga drugo zelo spoštujeva. Ko me je predstavila ob sprejemu v Dvorano slavnih tenisa, si nisem želela, da bi to storil kdor koli drug, zato sem jo morala poklicati. Odkar sva se obe upokojili, sva se zbližali."

Zvezdnici teniških igrišč sta druga z drugo delili novice o tem, kaj se jima dogaja v življenju, in obujali spomine na čas, ko sta še aktivno igrali tenis, na koncu enournega pogovora pa je Šarapova vendarle vprašala, ali bi bila Serena pripravljena stopiti na oder in jo na posebni prireditvi, kjer so Mario sprejeli med najvplivnejše v svetu tenisa, predstaviti kot članico. S tem sta avgusta lani obe poskrbeli za presenečenje, saj ni nihče vedel, da bo prav Williams tista, ki bo s posebnim in natančno pripravljenim govorom Šarapovo sprejela med člane te elitne skupine.