V kakšnem odnosu sta Maria Šarapova in Serena Williams?

New York, 25. 04. 2026 07.00

K.Z.
Maria Šarapova in Serena Williams

Nekdanji teniški igralki Maria Šarapova in Serena Williams sta skozi profesionalno kariero veljali za veliki tekmici, v nedavnem pogovoru z voditeljico Gayle King pa je Rusinja razkrila, v kakšnem odnosu sta nekdanji športnici sedaj.

Maria Šarapova in Serena Williams nista nič več tekmici, sta prijateljici. O njunem odnosu je med pogovorom z voditeljico Gayle King na okrogli mizi Time100 spregovorila 39-letna Rusinja, ki je dejala, da sta dolgoletno rivalstvo pustili za seboj, kar sta potrdili tudi lani, ko je Williamsova Šarapovo predstavila in uradno sprejela v Mednarodno dvorano slavnih tenisa.

Maria Šarapova in Serena Williams januarja 2016.
Maria Šarapova in Serena Williams januarja 2016.
FOTO: Profimedia

"Najinega odnosa ne bi označila za rivalstvo, saj me je na igrišču velikokrat premagala," je povedala Šarapova, ki se je od profesionalne kariere poslovila leta 2020, s tem pa spomnila, da jo je Serena premagala na 19 od 21 dvobojev, v katerih sta se pomerili. "Ko sem na igrišču stala nasproti nje, sem doživela nekaj najtežjih trenutkov in tudi največjih zmag v karieri," je povedala in dodala: "A ne glede na vse, druga drugo zelo spoštujeva. Ko me je predstavila ob sprejemu v Dvorano slavnih tenisa, si nisem želela, da bi to storil kdor koli drug, zato sem jo morala poklicati. Odkar sva se obe upokojili, sva se zbližali."

Zvezdnici teniških igrišč sta druga z drugo delili novice o tem, kaj se jima dogaja v življenju, in obujali spomine na čas, ko sta še aktivno igrali tenis, na koncu enournega pogovora pa je Šarapova vendarle vprašala, ali bi bila Serena pripravljena stopiti na oder in jo na posebni prireditvi, kjer so Mario sprejeli med najvplivnejše v svetu tenisa, predstaviti kot članico. S tem sta avgusta lani obe poskrbeli za presenečenje, saj ni nihče vedel, da bo prav Williams tista, ki bo s posebnim in natančno pripravljenim govorom Šarapovo sprejela med člane te elitne skupine.

Razlagalnik

Mednarodna dvorana slavnih tenisa je neprofitna organizacija s sedežem v Newportu na Rhode Islandu v ZDA, katere namen je ohranjati in slaviti zgodovino tenisa. Ustanovljena je bila leta 1954 in vsako leto v svoje vrste sprejme izjemne igralce, trenerje in osebe, ki so pomembno prispevale k razvoju tega športa. Članstvo v dvorani slavnih velja za najvišje priznanje v teniškem svetu in simbol trajne zapuščine posameznika.

Gayle King je priznana ameriška televizijska voditeljica, novinarka in urednica, ki je najbolj znana kot ena od voditeljic jutranje oddaje CBS Mornings. Poleg svojega novinarskega dela je dolgoletna tesna prijateljica Oprah Winfrey in urednica pri reviji O, The Oprah Magazine. Znana je po svojih poglobljenih intervjujih z vplivnimi osebnostmi iz sveta politike, zabave in športa, kjer pogosto raziskuje osebne plati življenj svojih gostov.

Time100 je letni seznam 100 najvplivnejših ljudi na svetu, ki ga od leta 1999 objavlja ameriška revija Time. Seznam ne vključuje nujno ljudi z največjo močjo v tradicionalnem smislu, temveč posameznike, ki so s svojimi idejami, dosežki, aktivizmom ali umetniškim ustvarjanjem pomembno vplivali na svetovne tokove in družbo. Objava seznama je pogosto pospremljena s posebnimi dogodki in okroglimi mizami, kjer se izbrani posamezniki srečajo in razpravljajo o aktualnih temah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
25. 04. 2026 08.17
V svetu tenisa je ogromno tenisačev in tenisacič, ki so pred kamero s tistim svojim nasmehom najbolj prijazne duše na tem planetu, za kamero pa prave pošasti. Ampak ni jim za zameriti. Urnik, ki ga imajo je nečloveški in ubijalski. Jz jih razumem. Nikakor ni enostavno. Sploh, če sodiš med najboljšo trojico. Tedaj si pa enostavno ne smeš dovoliti, da bi izven tvojih lastnih štirih sten, odvrgel svojo masko.
