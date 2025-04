V kakšnih odnosih sta Melinda in Bill Gates po ločitvi?

Bill in Melinda Gates sta po težki ločitvi v dobrih odnosih. Nekdanja žena soustanovitelja Microsofta je v nedavnem intervjuju za People spregovorila o tem, kako se razumeta po razhodu in v situacijah, ko se njune poti še križajo, kar je neizbežno, saj imata nekdanja zakonca skupaj tri otroke.

Bill in Melinda Gates sta tudi po ločitvi ohranila prijateljski odnos. Kot je v nedavnem intervjuju za People razkrila 60-letnica, se poti nekdanjih zakoncev občasno še prepletajo, kar se običajno zgodi na družinskih dogodkih, kot so razna praznovanja. Soustanovitelj Microsofta in filantropinja imata skupaj 28-letno hčer Jennifer, 25-letnega sina Roryja in 22-letno Phoebe.

Bill in Melinda Gates sta po ločitvi v prijateljskih odnosih, je dejala Melinda. FOTO: AP icon-expand

"Ena od najpomembnejših stvari je, da sem prisotna na pomembnih dogodkih v življenju mojih otrok in vnukov," je povedala 60-letnica, ki ima že dve vnukinji. Ko je Jennifer, najstarejša od otrok nekdanjih zakoncev, leta 2023 diplomirala na Univerzi Columbia, sta se slovesnosti udeležila oba starša, skupaj pa so pozirali za družinsko fotografijo. Kot je takrat za Page Six povedal vir blizu družine, sta Melinda in Bill na podelitev prispela ločeno od ostalih obiskovalcev, odšla pa sta takoj za tem, ko je hči na odru dobila svojo listino. Oba sta se nekaj mesecev pozneje udeležila rojstnodnevnega praznovanja njune najmlajše hčerke v New Yorku.