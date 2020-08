V karanteni vrtel mamo, zdaj zaplesal v soigralkinem objemu

Can Yaman trenutno snema novo romantično serijo Bay Yanlış (Gospod Napačni) , v kateri v glavni vlogi znova nastopa z Özge Gürel , s katero sta skupaj zaigrala v romantični seriji Ko zadiši ljubezen, ki jo lahko znova spremljate na POP TV. Uigran igralski par je že po šestih epizodah (ena epizoda je dolga približno dve uri) pokazal, da je kemija med njima še vedno zelo prisotna in odlična.

Turški zvezdnik se je za vlogo Özgürja temeljito pripravljal že med karanteno. Med drugim se je učil igrati bobne in plesati tango. Pri učenju mu je pomagala tudi njegova mama Güldem , ki je bila njegova soplesalka in s katero sta se kar nekajkrat zavrtela.

"Srečen sem, ker lahko delim tako kakovostne trenutke z mamo. Pomaga mi pri učenju tanga, kako fino je to! Videoposnetek v bistvu govori o tem, česa vse smo sposobni samo v nekaj tednih. Veselim se, da bom pri tangu s časom boljši. Ne morem se ji dovolj zahvaliti," je zapisal ob posnetku njunega tanga.

V prihajajoči epizodi nove serije, ki se vrti v Turčiji, bodo imeli latino večer. Can bo v vlogi Özgürja moral pokazati svoj plesni talent in se s soigralko Özge, ki v seriji igraEzgi, zavrteti po plesnem parketu. Da bodo gledalci lažje dočakali novo napeto in z ljubezenskimi čustvi nabito epizodo, so delček njunega strastnega plesa za pokušino objavili na Instagramu.