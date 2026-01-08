Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

V katerega soigralca je bila 'zatreskana' Helen Mirren?

Los Angeles, 08. 01. 2026 10.08 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Helen Mirren

Kljub dolgoletni karieri in številnim dosežkom se na filmskem setu še vedno zgodi, da Helen Mirren nekdo popolnoma očara. Katerim zvezdnikom je v preteklosti to uspelo? To je zaupala na rdeči preprogi dogodka, kjer je prejela častnega zlatega globusa.

Z oskarjem nagrajena angleška igralka Helen Mirren se je nedavno razveselila prestižne igralske nagrade Cecil B. DeMille Award za življenjsko delo, znano tudi kot častni zlati globus. Na rdeči preprogi je priznala, da se ji kljub dolgoletni uspešni karieri zgodi, da jo kakšen od stanovskih kolegov osvoji s svojim čarom in zvezdniško energijo.

V katerega soigralca je bila 'zatreskana' Helen Mirren?
V katerega soigralca je bila 'zatreskana' Helen Mirren?
FOTO: Profimedia

"Zelo zastrašujoče je, vsaj zame, ker me prevzamejo ljudje, kot so Bruce Willis, Will Smith, Harrison Ford ali pa Al Pacino. Rečem si 'O, moj bog, ali lahko to prenesem?'" Zvezdnica je poudarila, da je hvaležna vsem stanovskim kolegicam, še posebej pa kolegom, ki so jo v teh letih sprejeli medse. "Velikodušnost in prijaznost sta ogromna."

Kot so zapisali organizatorji zlatih globusov, se Mirren ponaša z izjemno kariero, ki se razteza čez več kot šest desetletij tako v filmu in televiziji kot gledališču. Njeni nastopi in predanost igranju navdihujejo generacije umetnikov in občinstva. Nagrado so ji podelili tri dni pred podelitvijo zlatih globusov.

Preberi še Helen Mirren bo prejela častni zlati globus

V dolgoletni filmski karieri je Mirren navduševala občinstvo v najrazličnejših vlogah in žanrih, od zgodovinskih dram do trilerjev in komedij. Največji uspeh kariere je dosegla leta 2007, ko je za upodobitev kraljice Elizabete II. v drami Kraljica prejela oskarja za najboljšo igralko, zlati globus, nagrado bafta in številna druga priznanja.

Helen Mirren simpatija soigralec film

Nicole Kidman in Keith Urban uradno ločena

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
zadovoljna
Portal
Svoje ljubezni že dolgo ne skrivata več
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Škorpijoni čutijo bolečino, raki postavljajo meje
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Peter Stanković: Ali ima narodnozabavna glasba v Sloveniji še vedno posebno mesto?
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
vizita
Portal
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
Pogost znak 'srčnega infarkta' je pri maratoncih dejansko lahko nenevaren
cekin
Portal
Katere pokojnine bodo višje?
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
Zakaj vas klicaji, emotikoni in 'poljubčki' v e-pošti lahko stanejo ugleda na delovnem mestu
moskisvet
Portal
Bila je ena najlepših žensk na svetu
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
Prihaja podražitev: Cene telefonov se bodo dvignile
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
okusno
Portal
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445