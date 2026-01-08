V katerega soigralca je bila 'zatreskana' Helen Mirren?

Z oskarjem nagrajena angleška igralka Helen Mirren se je nedavno razveselila prestižne igralske nagrade Cecil B. DeMille Award za življenjsko delo, znano tudi kot častni zlati globus. Na rdeči preprogi je priznala, da se ji kljub dolgoletni uspešni karieri zgodi, da jo kakšen od stanovskih kolegov osvoji s svojim čarom in zvezdniško energijo.

"Zelo zastrašujoče je, vsaj zame, ker me prevzamejo ljudje, kot so Bruce Willis, Will Smith, Harrison Ford ali pa Al Pacino. Rečem si 'O, moj bog, ali lahko to prenesem?'" Zvezdnica je poudarila, da je hvaležna vsem stanovskim kolegicam, še posebej pa kolegom, ki so jo v teh letih sprejeli medse. "Velikodušnost in prijaznost sta ogromna."

Kot so zapisali organizatorji zlatih globusov, se Mirren ponaša z izjemno kariero, ki se razteza čez več kot šest desetletij tako v filmu in televiziji kot gledališču. Njeni nastopi in predanost igranju navdihujejo generacije umetnikov in občinstva. Nagrado so ji podelili tri dni pred podelitvijo zlatih globusov.