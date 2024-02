V koga je Margot Robbie zaljubljena že desetletje?

33-letna avstralska igralka Margot Robbie in njen mož Tom Ackerley sta par že 10 let. Poleg zasebnega življenja pa ju združuje tudi delo, skupaj sodelujeta v produkcijskem podjetju LuckyChap Entertainment, ki sta ga tudi soustanovila.

Tom je angleški producent in igralec, v filmski industriji pa deluje že več kot 10 let. Svojo igralsko kariero je začel kot statist in nastopil v prvih treh filmih Harryja Potterja, kjer je igral učenca iz doma Hufflepuff. Margot je v BBC-jevem intervjuju dejala, da je to izvedela šele leta 2020 in da bi se z njim poročila veliko hitreje, če bi to vedela prej.

Kasneje je Ackerley sodeloval kot pomočnik režiserja pri filmih Macbeth, Ponos in Dva obraza januarja. Med drugim je sodeloval tudi pri filmih, v katerih je igrala Margot, pri biografski drami Jaz, Tonya, pri trilerju Terminal in pri filmu Obetavna mladenka, ki je osvojil oskarja.