V letu 2025 so svojo skupno pot zaključili številni znani pari

V začetku leta je odjeknila novica, da sta se po šestih letih zveze razšla Tara Zupančič in Matevž Šalehar - Hamo. Kot so prvi poročali v reviji Lady, naj bi se par sicer razšel že v letu 2024. Voditeljica priljubljenih šovov Zvezde plešejo in Kuhinja na kolesih ter nekdanja voditeljica rubrike POP IN je že konec leta na profilu na Instagramu zapisala, da "verjetno" ne bi ponovila leta 2024. Po njenih besedah pa "bi ponovila vse lekcije, izkušnje, solze in spotike".

Matevž Šalehar - Hamo in Tara Zupančič FOTO: POP TV

Po dobrem letu zveze je bilo konec tudi ljubezni med Igorjem Mikićem in Polono Kranjc, ki sta se spoznala med snemanjem Kmetije. Da sta se razšla, nam je zaupala Domžalčanka, ki je bila od nekdanjega partnerja mlajša več kot desetletje. Starostna razlika pa jima, kot sta nama zaupala maja, ni povzročala preglavic.

Polona Kranjc in Igor Mikić FOTO: Damjan Žibert

Po sedmih letih zakona sta se za razhod odločila tudi igralka Amy Schumer in chef Chris Fischer. Novico, o kateri se je v javnosti šušljalo že dlje časa, je zvezdnica potrdila na svojem Instagramu. Zapisala je, da svojo pozornost še naprej usmerjata v njunega sina ter da v tem obdobju prosita za spoštovanje njune zasebnosti.

Jeseni naj bi se po manj kot letu dni zveze razšla tudi Tom Cruise in Ana de Armas. Viri blizu para navajajo, da je "iskrica ugasnila", vendar naj bi kljub temu ostala dobra prijatelja. Igralca sta bila v javnosti prvič skupaj opažena v začetku leta, ko so ju radovedni očevidci ujeli na večerji v Londonu.

Svet zabavne industrije je presenetila tudi novica, da se po 19 letih zakona ločujeta Nicole Kidman in Keith Urban. Slavni par, ki ima dve hčerki, 17-letno Sunday Rose in 14-letno Faith, se je po poročanju medijev razšel v začetku letošnjega leta, igralka pa je že vložila zahtevo za ločitev.

Po skoraj sedemletnem zakonu se ločuje tudi Denise Richards. Zahtevo za ločitev je vložil njen odtujeni mož Aaron Phypers, ki je kot razlog navedel nepremostljive razlike. 53-letnik je od nje prav tako zahteval preživnino in delitev njunega skupnega podjetja na pol.

Denise Richards in Aaron Phypers FOTO: Profimedia

Veliko prahu pa sta s svojim razhodom junija dvignila Katy Perry in Orlando Bloom. Njuno razmerje naj bi bilo v škripcih zadnjih nekaj mesecev, veliko napetosti pa naj bi v odnos prinesel slab sprejem pevkinega novega albuma. Vse skupaj jo je menda močno potrlo. Kljub razhodu pa naj bi v dobro njune štiriletne hčerke Daisy ohranjala prijateljski odnos. Zvezdnica je srečo v ljubezni zdaj našla z nekdanjim kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.

Katy Perry in Orlando Bloom sta potrdila razhod. FOTO: Profimedia

Istega meseca pa je počilo tudi v razmerju Dakote Johnson in pevca Chrisa Martina. Razšla naj bi se po skoraj osmih letih. Kot je za US Sun povedal vir blizu 36-letne zvezdnice franšize 50 odtenkov sive in 48-letnega člana skupine Coldplay, naj bi na njun razhod vplivala razlika v letih in nestrinjanje glede želje po skupnih otrocih.