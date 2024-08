V Locarnu se bo danes s podelitvijo nagrad sklenil filmski festival

Nagrade bodo podelili na večerni gala prireditvi na glavnem trgu Piazza Grande, ki sprejme 8000 gledalcev in je tudi osrednje prizorišče festivala. Kot poroča nemška tiskovna agencija, je bila letošnja konkurenca močna. Veliko nagrado zlati leopard, vredno 75.000 švicarskih frankov (79.000 evrov), si bosta enakovredno razdelila režiser in producent filma, ki ga bo izbrala žirija. Tej letos predseduje avstrijska režiserka Jessica Hausner .

Med filmi, ki se lahko nadejajo glavne nagrade, so prikazali gangstersko balado Death Will Come Christopha Hochhäuslerja, ki je po poročanju nemške tiskovne agencije požela veliko pozornosti, poetično-filozofski esej o puščavniku Bogancloch britanskega režiserja Bena Riversa, ki je nastal kot mednarodna koprodukcija, ter celovečerni film o osebi z duševnimi motnjami New Dawn Fades turškega režiserja Gürcana Kelteka, ki je prav tako nastal z vložkom več držav.

Dobro sta bila sprejeta tudi španski film Salve Maria režiserke Mar Coll in avstrijski film Mond v režiji Kurdwin Ayub, oba na temo žensk v stiski. Iz Južne Koreje so prikazali film By the Stream režiserja Hong Sangsooja, ki velja za zvezdo umetniškega filma in mu v Locarnu po tradiciji namenjajo precej pozornosti.