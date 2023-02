V londonskem muzeju kmalu na ogled obsežen arhiv Davida Bowieja

Londonski Muzej Viktorije in Alberta je pridobil dostop do obsežnega arhiva enega najbolj prepoznavnih glasbenikov Davida Bowieja. Od leta 2025 si bo tako možno ogledati rokopise besedil, pismo, notne zapise, kostume, fotografije in mnoge druge stvari, ki so bile v lasti pokojnega pevca v njegovih šestih desetletij ustvarjanja. Kot so povedali v muzeju, želijo z vpogledom v njegove osebne predmete še podrobneje predstaviti njegovo življenje in delo.

Več kot 80.000 predmetov bo javnosti dostopnih v novo ustanovljenem Centru Davida Bowieja za študij uprizoritvenih umetnosti, ki ga bodo odprli v olimpijskem parku kraljice Elizabete v Stratfordu. Kot so sporočili iz Muzeja Viktorije in Alberta, bodo oboževalci in raziskovalci tako lahko dobili nove vpoglede v ustvarjalni proces Davida Bowieja. Na ogled bodo rokopisi besedil, pisma, notni zapisi, izvirni kostumi, fotografije, filmi, glasbeni videi, scenografije, naslovnice albumov in nagrade. Poleg tega bodo predstavljeni inštrumenti, ki so bili v Bowiejevi lasti, ter njegovi zapisi in nerealizirani projekti, ki še nikoli niso bili javno predstavljeni.

icon-expand David Bowie FOTO: Profimedia

Med najpomembnejšimi so odrski kostumi, kot so kostumi za lik Ziggyja Stardusta, ki jih je leta 1972 oblikoval Freddie Burretti, kreacije Kansaija Yamamota za turnejo Aladdin Sane leta 1973 ter plašč Union Jack, ki sta ga Bowie in Alexander McQueen oblikovala za naslovnico albuma Earthling iz leta 1997. V arhiu je tudi več kot 70.000 fotografij, tiskov, negativov, diapozitivov in kontaktnih kopij nekaterih vodilnih fotografov 20. stoletja, od Terryja O'Neilla do Briana Duffyja in Helmuta Newtona.

icon-expand David Bowie kot Ziggy Stardust FOTO: Profimedia

Nakup arhiva in ustanovitev centra so Muzeju Viktorije in Alberta omogočili Zapuščina Davida Bowieja, okoli 11 milijonov evorv sta donirala družinska Fundacija Blavatnik in Warner Music Group. "David Bowie je bil eden največjih glasbenikov in izvajalcev vseh časov. V muzeju smo navdušeni, da smo postali skrbniki njegovega neverjetnega arhiva in da ga lahko odpremo za javnost," je povedal direktor muzeja Tristram Hunt in dodal, da Bowiejeve radikalne inovacije na področju glasbe, gledališča, filma, mode in sloga - od Berlina do Tokia in Londona - še vedno vplivajo na oblikovanje in vizualno kulturo ter navdihujejo ustvarjalce, od Janelle Monae in Lady Gaga do Tilde Swinton in Rafa Simonsa."S tem ko Davidovo življenjsko delo postaja del nacionalnih zbirk Združenega kraljestva, se je upravičeno uvrstil med številne druge kulturne ikone in umetniške genije," pa je povedal tiskovni predstavnik zapuščine.