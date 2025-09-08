Svetli način
Tuja scena

V londonskem muzeju na ogled obsežen arhiv Davida Bowieja

London, 08. 09. 2025 18.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Londonski muzej Viktorije in Alberta bo odprl Bowiejev center, v katerem bo domoval obsežen arhiv angleškega glasbenika Davida Bowieja. Med eksponati bodo na ogled tudi glasbenikovi zapiski iz doslej neznanega projekta The Spectator.

Ko je David Bowie umrl leta 2016, je za njegovo poslovilno delo obveljal album Blackstar, na katerega je vplivala glasbenikova bolezen in sprejemanje smrtnosti. V zadnjih mesecih življenja se je lotil še enega projekta, ki ga je v svojih zapiskih opisal kot muzikal s tematiko iz 18. stoletja, je na spletni strani poročal britanski BBC.

David Bowie
David Bowie FOTO: AP

Obstoj muzikala vse do Bowiejeve smrti ni bil znan niti njegovim najbližjim sodelavcem - dokler niso leta 2016 v njegovi delovni sobi odkrili zapiskov. Skupaj s preostalim Bowiejevim arhivom so jih podarili londonskemu muzeju Viktorije in Alberta.

Doslej neznani projekt The Spectator odraža Bowiejevo zanimanje za umetnost in satirično literaturo v Londonu v 18. stoletju, navdih pa je črpal tudi pri kriminalcih tistega časa, kot je zloglasni tat Jack Sheppard z vzdevkom Honest Jack. V centru bodo gostili tudi razstave, ki jih bodo pripravili gostujoči kuratorji, kot je pionir diska in slavni producent Nile Rodgers, ki je sodeloval z Bowiejem pri njegovem albumu Let's Dance.

Center sicer poseduje več kot 90.000 predmetov, ki prikazujejo Bowiejevo kariero, obiskovalci pa bodo lahko raziskovali zakladnico 414 kostumov in dodatkov, skoraj 150 glasbil, obsežne zapiske, dnevnike, besedila pesmi in neuresničene projekte.

Kot je povedala glavna kustosinja zbirke Madeleine Haddon, si v centru želijo, da bi se obiskovalci približali Bowieju in njegovemu ustvarjalnemu procesu bolj kot kdaj koli prej.

Bowie je od pesmi Space Oddity iz leta 1969 več kot štiri desetletja ustvarjal velike glasbene hite, kot so The Jean Genie in Heroes v 70. letih prejšnjega stoletja do Let's Dance in Modern Love v 80. letih ter novejših hitov, kot je melanholična pesem Where Are We Now? iz leta 2013. Številne njegove pesmi so zaznamovale določeno obdobje po vsem svetu in Bowieja utrdile kot legendo popularne glasbe.

Bowie je umrl za rakom na jetrih dva dni po izidu 25. studijskega albuma Blackstar, ki je izšel na njegov 69. rojstni dan.

David Bowie Muzej Viktorije in Alberta Bowiejev center The Spectator Glasbeni arhiv
