V Londonu fotografska razstava Bryana Adamsa o brezdomcih

V londonski galeriji Atlas je prvič v Veliki Britaniji na ogled razstava Homeless s fotografskimi portreti uličnih prodajalcev časopisa The Big Issue. V veliki meri brezdomne prodajalce je v Londonu med letoma 2011 in 2017 fotografiral priznani kanadski glasbenik Bryan Adams. Dobrodelna razstava je odprta do 5. junija.

Portreti, katerih avtor je Bryan Adams, prikazujejo moške in ženske, obrnjene proti objektivu, ki se prijetno počutijo in so prikazani z eleganco in neposrednostjo, ki sta možni le ob zaupanju v osebo za kamero, poroča portal Art Daily. Fotografije z belim studijskim ozadjem so polne smeha, introspekcije in dostojanstva. Portreti še posebej v času pandemije opominjajo na preveliko število brezdomcev na ulicah.

icon-expand Bryan Adams je slovensko občinstvo navduševal tudi v ljubljanskih Stožicah, kjer je zadnjič nastopil novembra 2018. FOTO: Miro Majcen

John Bird, eden od ustanoviteljev časopisa, ki so ga začeli izdajati leta 1991 kot odziv na vse več brezdomcev in oseb v neprimernih nastanitvah, je dejal, da portreti niso nič prijetnega ali eksotičnega, niso žalostni obrazi revnih in zaskrbljenih."Vsak prikazuje edinstvenega posameznika, ki ga je Adams ujel v objektiv za naš razmislek. Portreti pričajo o težkih izkušnjah in težavnih nočeh, prebitih zunaj. Nihče ne gre skozi življenje brez tega kopičenja izkušenj," je prepričan Bird. Adams je predal izbiro svojih fotografij direktorju galerije Atlas, Benu Burdettu, ki je izbral serijo portretov večinoma brezdomnih prodajalcev."V preteklem letu nas je veliko uživalo v varnosti in zatočišču doma, zaradi česar sem začel premišljevati o ljudeh, ki nimajo domov, ki bi jim bili zatočišče,"je dejal Burdett. Po njegovih besedah je pandemija razkrila, da je brezdomcev na britanskih ulicah veliko več, kot so domnevali. Prav tako je pandemija prisilno izselila na ulico več kot 70.000 gospodinjstev, na kar opominja tudi ta razstava. To ni prvič, da je Adams s fotografijo osvetlil ljudi, ki so potisnjeni na rob. Leta 2013 je s serijo Wounded: The Legacy of War prikazal portrete mladih britanskih vojakov, ki so med spopadi v Iraku in Afganistanu utrpeli poškodbe, ki so jim spremenile življenje.

icon-expand Fotografska dela kanadskega pevca bodo del londonske razstave. FOTO: Profimedia

Kanadski glasbenik, rojen 5. novembra 1959, se je za fotografa izučil sam. Dokumentiral je svoje delo na glasbenih turnejah, posnel pa je tudi portrete vplivnih ameriških žensk, britanskih pevk in celo britanske kraljice. S fotografskimi knjigami je v preteklosti zbiral sredstva za različne namene, denimo za vojne ranjence in za raziskave o raku dojk, izkupiček od tokratne razstave pa bo namenil dobrodelni fundaciji The Bryan Adams Foundation, ki podpiraThe Big Issue Foundation pri varovanju zdravja, domov in financ prodajalcev časopisa The Big Issue.