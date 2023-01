V Londonu kmalu razstava fotografij, ki jih je v 60. letih posnel Paul McCartney

Član nekdanjih Beatlov Paul McCartney je predvideval, da so se fotografije, ki so nastale med decembrom 1963 in februarjem 1964, izgubile, a jih je nedavno našel. Po poročanju Guardiana se bo razstava imenovala Fotografije Paula McCartneyja 1963-64: Oči nevihte. "Pokazala bo osebni pogled na to, kako je bilo biti Beatle na začetku t.i. beatlomanije," je povedal direktor muzeja Nicholas Cullinan .

"Fotografije iz tega obdobja so ujele trenutek, ko so John Lennon, Paul McCartney, George Harrison in Ringo Starr iz najbolj popularnega benda v Veliki Britaniji postali mednarodno znani kulturni fenomen, od koncertov v Liverpoolu in Londonu do nastopa v oddaji The Ed Sullivan Show v New York pred 73 milijoni televizijskih gledalcev," je še dodal direktor. Fotografije bodo v času, ko je bilo v skupino usmerjenih zelo veliko objektivov kamer, ponudile svež vpogled v izkušnje The Beatles skozi McCartneyjeve oči.