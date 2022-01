V Londonu na ogled akvareli princa Charlesa

Princ Charles, britanski prestolonaslednik, je razstavil najobsežnejši izbor svojih akvarelov doslej. Valižanski princ jih je v zadnjih petih desetletjih kljub svojemu natrpanemu urniku ustvaril približno 680. V kapeli iz 19. stoletja v nekdanji vojašnici Chelsea Barracks v Londonu jih je na ogled 79.

Na akvarelih princa Charlesa so upodobljene zasnežene škotske gore, valižansko podeželje, francoski provansalski vrhovi, gora Atos v Grčiji in Transilvanija v Romuniji. Princ je v akvarelu upodobil tudi švicarski alpski letovišči Klosters in Saint Moritz ter francoski grad Le Barroux.

icon-expand Princ Charles ima slikarsko žilico. FOTO: Profimedia

Najljubše so mu gore, zlasti Beinn a'Bhuird v gorovju Cairngorms na severovzhodu Škotske, ki ga je večkrat naslikal v različnih letnih časih in z različnih zornih kotov. Kot je pojasnil v spremni besedi k razstavi, ga je akvarel pritegnil, ker se mu fotografija ni zdela zadovoljiva. "Zahteva izjemno koncentracijo in zato je to ena najbolj sproščujočih terapevtskih vaj, kar jih poznam," je zapisal o tej slikarski tehniki.

"Pravzaprav se mi zdi, da me prestavi v drugo dimenzijo in kar osveži dele duše, ki jih druge dejavnosti ne morejo doseči," je še zapisal. Pojasnil je, da si ne dela utvar, da so njegove "skice velika umetnost ali razvijajoči se talent. Bolj kot kar koli drugega predstavljajo mojo posebno obliko 'fotografskega albuma' in zato mi veliko pomenijo."

icon-expand Akvareli princa Charlesa prikazujejo pokrajine, ki jih je obiskal in so mu ljube. FOTO: Profimedia