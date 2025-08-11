Svetli način
Tuja scena

V Londonu na ogled manj znane fotografije legendarnega Paula McCartneyja

London, 11. 08. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 13 dnevi

V londonski galeriji Gagosian bodo konec avgusta odprli razstavo Paul McCartney: Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris z več kot 30 fotografijami, ki jih je glasbenik posnel v času še pred svetovnim uspehom Beatlov. Fotografije je posnel leta 1963 po izidu prvega albuma skupine Please Please Me in leta 1964, ko je zasedba odpotovala v ZDA.

Na fotografijah so med drugim prikazane njihove priprave za nastop v oddaji The Ed Sullivan Show v Miamiju, skupine oboževalcev in novinarjev ter avtoportreti, ki jih je posnel pred koncerti in intervjuji. Enega od avtoportretov je posnel na podstrešju svoje takratne partnerke, igralke Jane Asher, kjer je pisal glasbo za skladbo Yesterday.

Paul McCartney
Paul McCartney FOTO: Profimedia

Po besedah vodje oddelka za fotografijo v galeriji Gagosian Joshue Chuanga posnetki odsevajo obdobje, ko so člani zasedbe še imeli prosti čas in niso bili tako obremenjeni zaradi izpostavljenosti in pozornosti javnosti.

Kot poroča britanski Guardian, so bili takrat znani predvsem v Združenem kraljestvu. Na fotografijah iz Pariza je mogoče opaziti manj navdušen odziv javnosti, McCartney je ujel tudi skromne množice pred koncertnim prizoriščem Olympia in sprehajanje članov zasedbe po Elizejskih poljanah. Nekatere fotografije so bile leta 2023 prikazane na razstavi Paul McCartney Photographs 1963-64: Eyes of the Storm.

Fotografije so nastale s 35-milimetrskim objektivom znamke Pentax. Na začetku je McCartney večinoma uporabljal črno-bela filma Kodak in Ilford, kasneje tudi barvnega.

The Beatles veljajo za eno komercialno najbolj uspešnih in tudi kritiško dobro sprejetih skupin vseh časov. Kljub temu, da so delovali zgolj med letoma 1960 in 1970, so izdali 13 studijskih albumov in podrli številne prodajne rekorde. Med drugim so zabeležili več kot 50 uvrstitev na ameriški lestvici najbolj prodajanih singlov Hot 100, od tega 20 prvih mest.

POP IN
Paul McCartney Galerija Razstava Fotografije
