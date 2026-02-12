Naslovnica
Tuja scena

V Londonu napadli zaročenko Micka Jaggerja

London, 12. 02. 2026 11.41 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
E.K.
Mick Jagger in Melanie Hamrick

Melanie Hamrick, zaročenka legendarnega Micka Jaggerja, je na Instagramu delila pretresljivo izkušnjo. Upokojena balerina je v zdaj že izbrisani objavi zapisala, da je do fizičnega napada prišlo v prestižnem londonskem klubu. "Zelo sem hvaležna svojim prijateljem, da so me zaščitili," se je koreografinja zahvalila, potem ko je opisala svojo izkušnjo.

Melanie Hamrick, zaročenka Micka Jaggerja, trdi, da so v družabnem klubu v Londonu z njo fizično obračunali. "To je neverjetno težko deliti, ampak nocoj sem bila fizično napadena v Annabel's Mayfair," je koreografinja zapisala v objavi na Instagramu, ki jo je kasneje izbrisala. "Zelo sem hvaležna svojim prijateljem, da so me zaščitili. Dva človeka sta me zgrabila od zadaj in hvala bogu za dobre ljudi, ki so mi priskočili na pomoč. Pretresena sem, žalostna in strta sem, da se ljudje lahko tako obnašajo drug do drugega," je dodala 38-letnica.

Mick Jagger in Melanie Hamrick
Mick Jagger in Melanie Hamrick
FOTO: Profimedia

Zaročenca sta se spoznala februarja 2014, ko se je z drugimi plesalci Ameriškega baletnega gledališča udeležila koncerta skupine Rolling Stones. Tisto poletje sta uradno začela hoditi, kljub njuni 44-letni razliki. Po dveh letih zveze sta se razveselila rojstva sina, Deverauxa Octaviana Basila, zvezdnikovega že osmega potomca.

Ponosna mamica je lani potrdila, da sta z glasbenikom sicer že tri leta zaročena in priznala, da se jima ne mudi stopiti pred oltar. "Morda se bova nekega dne poročila, morda pa ne. V trenutnem življenju sva tako srečna, da bi se preveč bala karkoli spremeniti," je lanskega aprila povedala za Paris Match.

Preberi še Družina Micka Jaggerja prosi za pomoč pri iskanju vnukinjinega partnerja

Domnevni napad koreografinje se je zgodil le nekaj dni po tem, ko so dolgoletnega partnerja Jaggerjeve vnukinje Assisi Jackson našli mrtvega. Njegovo truplo so po dnevih iskanja našli v morju. Njegovi sodelavci so po poročanju BBC-ja povedali, da jim je zapustil "izjemno zapuščino" in da je bil dober oče Romy in Ezri ter življenjski sopotnik Assisije.

Mick Jagger Assisi Jackson Melanie Hamrick napad zaročenka

Orbanov recept za dolg zakon: Ni treba vedno imeti prav

bibaleze
