V Londonu napadli zaročenko Micka Jaggerja

Melanie Hamrick , zaročenka Micka Jaggerja , trdi, da so v družabnem klubu v Londonu z njo fizično obračunali. "To je neverjetno težko deliti, ampak nocoj sem bila fizično napadena v Annabel's Mayfair," je koreografinja zapisala v objavi na Instagramu , ki jo je kasneje izbrisala. "Zelo sem hvaležna svojim prijateljem, da so me zaščitili. Dva človeka sta me zgrabila od zadaj in hvala bogu za dobre ljudi, ki so mi priskočili na pomoč. Pretresena sem, žalostna in strta sem, da se ljudje lahko tako obnašajo drug do drugega," je dodala 38-letnica.

Zaročenca sta se spoznala februarja 2014, ko se je z drugimi plesalci Ameriškega baletnega gledališča udeležila koncerta skupine Rolling Stones. Tisto poletje sta uradno začela hoditi, kljub njuni 44-letni razliki. Po dveh letih zveze sta se razveselila rojstva sina, Deverauxa Octaviana Basila, zvezdnikovega že osmega potomca.

Ponosna mamica je lani potrdila, da sta z glasbenikom sicer že tri leta zaročena in priznala, da se jima ne mudi stopiti pred oltar. "Morda se bova nekega dne poročila, morda pa ne. V trenutnem življenju sva tako srečna, da bi se preveč bala karkoli spremeniti," je lanskega aprila povedala za Paris Match.