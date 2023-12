V Londonu neznanec odstranil Banksyjevo umetnino

Namestnica vodje sveta Southwarka Jasmine Ali je povedala, da umetnine "ne bi smeli odstraniti" , in dodala: "Želimo si je nazaj, da bi celotna skupnosti lahko uživala v Banksyjevem odličnem delu." "Seveda je Banksy izbral Peckham, ki je že zdaj na zemljevidu umetnosti in je žarišče ustvarjalnosti," je še povedala Ali.

Policija je sporočila, da je z incidentom na križišču cest Southampton Way in Commercial Way v Peckhamu seznanjena ter da pričakuje odločitev lokalnih oblasti o tem, ali želijo prijaviti kaznivo dejanje. Kot je še sporočila, so odstranjeni prometni znak zaradi varnosti v prometu tudi že nadomestili.

Nek moški, ki je bil priča odstranjevanju umetnine, je povedal, da je več ljudi "z grozo opazovalo", kako se je je neznanec lotil z rokami.

Kot je povedal, je na Instagramu videl objavljeno umetnino, sam pa se je v odmoru ravno odpravljal na kosilo. Ko je prišel do znaka, je bilo tam že nekaj ljudi, ki so občudovali in fotografirali umetnino.

Nato je prišel moški, ki je ob steber prislonil kolo, stopil nanj in skušal znak odtrgati. Ker mu ni uspelo, je odšel in se čez približno dve minuti vrnil s kleščami ter se ponovno lotil znaka. Pri tem ga je več ljudi le opazovalo in dogajanje tudi posnelo. Ko je moškemu uspelo sneti znak, je stekel preko ceste in pobegnil, je še povedala omenjena priča.

Kot je znano, Banksy ne stoji za odstranitvijo znaka, to pa tudi ni prvi primer, ko je bilo umetnikovo delo odstranjeno kmalu po namestitvi.

Letos na valentinovo se je na steni ene od hiš v Margatu v grofiji Kent na jugovzhodu Anglije pojavila 3,8 tone težka stenska poslikava z naslovom imenom Valentinova maskara, ki je bila le nekaj ura zatem, ko je Banksy na spletu delil fotografij poslikave, odstranjena.