V Londonu pripravljajo veliko retrospektivo o Amy Winehouse

Na razstavi, ki bo pevko predstavila kot "glasbeno intelektualko", bodo prvič na ogled nekateri njeni osebni predmeti, vključno s prvo električno kitaro znamke Fender Stratocaster in zvezki z njenimi zapiski. Vodja kuratorskega oddelka v muzeju Priya Khanchandani je dejala, da bo razstava v ospredje postavila Amyjino glasbeno mojstrstvo in različne vplive, iz katerih je črpala, od pevke Dinah Washington do Franka Sinatre.