V Los Angelesu se bodo Kobeju Bryantu in Luki Dončiću poklonili z muralom

Na začetku sezone 2019/20 so Los Angeles Lakersi gostili moštvo Dallas Mavericks, ki je bilo v vzponu in je nastopalo s takrat 20-letnim superzvezdnikom po imenu Luka Dončić. Tekmo si je prišel ogledat tudi legendarni Kobe Bryant, s katerim se je slovenski košarkarski as rokoval, pokojni zvezdnik pa je takrat izrekel tudi nekaj slovenskih besed. Legendarno srečanje bodo v Los Angelesu ovekovečili v obliki Murala.