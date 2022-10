V Los Angelesu se je začelo sojenje Harveyju Weinstenu

Harvey Weinstein, nekdanji filmski producent, se bo na sojenju v Los Angelesu zagovarjal še v enajstih točkah obtožnice, ki ga obtožujejo zlorabe. 70-letnik je bil v zvezni državi New York že obtožen na 23 let zaporne kazni, kjer je bil obtožen spolnih zlorab in posilstva. Nove obtožbe, zaradi katerih mu bodo sodili še v Los Angelesu, naj bi se zgodile med leti 2004 in 2013, tudi tokrat ga obtožujejo zlorab in posilstva.

V Los Angelesu se je začelo novo sojenje nekdanjemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, tudi tokrat pa se bo pred poroto zagovarjal zaradi obtožb zlorab in posilstva. Prvi korak sojenja je izbira porote, to pa naj bi predvidoma izbrali v dveh tednih. Med sojenjem naj bi pred porotnike in sodnika stopilo pet domnevnih žrtev, ki bodo pričale proti 70-letniku, ki se zagovarja kot nedolžen. icon-expand Harvey Weinstein na sojenju še v Los Angelesu FOTO: Profimedia Producent z oskarjem nagrajenega filma Zaljubljeni Shakespeare trdi, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni, njegov odvetnik pa je v izjavi za medije dejal, da so se ti dogodki zgodili že pred časom, zato jih ne bo mogoče podpreti s forenzičnimi dokazi ali kredibilnimi pričami. Če bo Weinstein spoznan za krivega, ga lahko doleti še dodatnih 140 let za zapahi. PREBERI ŠE Harvey Weinstein ponovno obtožen spolnega napada Producentova obtožba v New Yorku leta 2020 je bila ključnega pomena za gibanje #jaztudi, ki je javno izpostavila spolne zlorabe in nadlegovanja v filmski industriji. Tožilstvo v Los Angelesu je proti Weinsteinu vložilo obtožnico istega leta, a se je odločilo, da bo z nadaljnjimi postopki nadaljevalo, ko bo sojenje v New Yorku zaključeno. PREBERI ŠE Harvey Weinstein se je v Los Angelesu izrekel za nedolžnega Sedaj 70-letnega Weinsteina je nadlegovanja in zlorab obtožilo veliko zvezdnic, med njimi tudi Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Salma Hayek. V izjavi za medije, ki jo je podal producentov odvetnik Mark Werksman, je povedal, da bodo kot priče med sojenjem na sedež za priče sedle tudi nekatere javnosti poznane ženske, poroča Los Angeles Times. Priče naj bi navajali le s prvim imenom ali pa njihovo identiteto povsem zamolčali javnosti, še poroča Times. Junija je v javnost prišla novica, da naj bi Weinsteinu sodili tudi v Londonu, kjer ga neka ženska obtožuje napada iz leta 1996.