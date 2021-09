V Los Angelesu slavnostno odprli nov muzej filmske umetnosti

Novi muzej pod vodstvom ameriške Akademije za filmsko umetnost in znanost, ki podeljuje nagrade oskar, je največji filmski muzej v Severni Ameriki. Zanj je bilo namenjenih približno 390 milijonov ameriških dolarjev, sredstva pa so prispevale številne starejše in novejše hollywoodske institucije, med drugimi tudi Disney, Warner in Netflix.

Muzejsko stavbo je zasnoval slavni arhitekt Renzo Piano. Po njegovih načrtih so v zgodovinski veleblagovnici iz 30. let prejšnjega stoletja uredili muzejske galerije. Dodal je še bleščečo kinodvorano v obliki krogle z imenom David Geffen Theater, za katero se zdi, da lebdi nad muzejskim dvoriščem, kar je že izzvalo primerjave s franšizo Vojna zvezd. "To ni zvezda smrti," se je na nedavni novinarski konferenci pošalil Piano.