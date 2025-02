V Los Angelesu zaradi Dončića že doni balkanska glasba

Luko Dončića je balkanska glasba spremljala že v Dallasu, nič drugače pa ni v Los Angelesu. Košarkarja, ki je doživel izjemno podporo s strani navijačev na svojem debiju z Los Angeles Lakers, je med tekmo dvigovala tudi srbska glasba. Odzvala se je tudi avtorica pesmi Imam jedan život, ki so jo predvajali v Crypto.com Areni in dejala, da od zdaj naprej navija za slovenskega čudežnega dečka in njegovo moštvo.

Ni skrivnost, da je Luka Dončić oboževalec balkanske glasbe. Že leta ga na treningih in tekmah spremljajo njegove najljubše glasbe, med njegovim znamenitim debijem za Los Angeles Lakers pa se je predvajala tudi priljubljena srbska pesem Imam jedan život (Imam eno življenje) Ane Bekuta. Tega se je razveselila tudi pevka sama, ki je na družbeno omrežje objavila posnetek s tekme, ki ji je bil posredovan, in ob tem pripisala čustven zapis.

"Nocoj sem prejela tale posnetek, ki mi je ogrel dušo in srce. Noben moj nastop ne gre brez pesmi Imam jedan život, kot kaže bo ta pesem postala obvezen del košarkarskih tekem. Hvaležna sem vsem, ki se s to pesmijo veselite in žalujete, še posebej Perici Zdravkoviću in Žani, ki sta mi jo napisala pred 32 leti v priredbi D. Stojković Bosanca. Od danes naprej navijam za Luko in Lakerse! Želim vam veliko uspeha. Nebo je meja!" je zapisala.

Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Ljubljančan pa rad posluša tudi slovensko glasbo, tudi harmonika mu ni tuja. V Dallasu so ga pred časom obiskali slovenski glasbeniki, skupina Fehtarji, pevka Saša Lešnjek in pevec Luka Sešek."Čas je bil, da gremo Fehtarji tudi v živo navijat za Luko, ki po svetu dviga prepoznavnost naše male države. Luka je preprosto legenda in verjamemo, da smo vsi Slovenci zelo ponosni nanj," so takrat povedali Fehtarji, ki so na ogled tekme prišli v irharicah s harmoniko, baritonom in kitaro, ter se po ogledu tekme tudi srečali.