Tuja scena

V Milanu odprli razstavo z deli pokojnega Armanija

Milano, 27. 09. 2025 13.25 | Posodobljeno pred 10 dnevi

V Milanu je na ogled razstava z naslovom Milan, with Love (Milan, z ljubeznijo), posvečena delu italijanskega modnega oblikovalca Giorgia Armanija, ki je v 92. letu starosti umrl v začetku tega meseca. Razstava vključuje okoli 120 oblačil, ki predstavljajo približno pet desetletij Armanijeve kariere, in je tudi del milanskega tedna mode.

V Milanu so odprli razstavo z deli pokojnega Armanija. Med razstavljenimi eksponati v milanskem muzeju Pinakoteka Brera je tudi obleka, ki jo je filmski igralec Richard Gere nosil med snemanjem kriminalistične drame Ameriški žigolo režiserja Paula Schraderja iz leta 1980 in je v začetku 80. let minulega stoletja pripomogla doseči svetovno slavo podjetja Armani.

V Milanu odprli razstavo z deli modnega oblikovalca Giorgia Armanija
V Milanu odprli razstavo z deli modnega oblikovalca Giorgia Armanija FOTO: Profimedia

Poleg oblačil razstava prikazuje tudi svetovno znane slike umetnikov, kot sta baročni slikar Caravaggio in renesančni slikar Raffaello Santi (Raphael). Pri razstavi, ki bo na ogled do 11. januarja, je do svoje smrti sodeloval tudi sam modni oblikovalec.

V nedeljo bodo med milanskim tednom mode v muzeju gostili tudi dogodek v počastitev 50-letnice podjetja Armani, ki je bilo v Milanu ustanovljeno leta 1975.

Armani, ki je po več mesecih slabega zdravja umrl 4. septembra v starosti 92 let, je bil do leta 1970 svobodni oblikovalec. Ukvarjal se je z aranžiranjem izložb in sodeloval z modno hišo Cerutti. Pozneje se je začel ukvarjati z oblikovanjem oblačil in leta 1975 odprl eno izmed najbolj slavnih modnih podjetij Armani v Milanu. Umrl je nekaj tednov pred praznovanjem 50-letnice svoje modne hiše na milanskem tednu mode. Želel je tudi, da se večinski delež v njegovem modnem imperiju po njegovi smrti postopno proda. Kot kupce je predlagal družbe LVMH, EssilorLuxottica ali L'Oreal.

