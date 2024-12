V Milanu razstavljenih več kot 80 umetnin, ki so jih zaplenili mafiji

"Dela, ki naj bi ostala skrita v mrežah organiziranega kriminala, so bila končno vrnjena skupnosti in imajo simbolno vlogo boja proti kriminalu," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala vodja nacionalne agencije za upravljanje premoženja Maria Rosaria Lagana. Kot je še dodala, gre za predmete, ki bi jih lahko prodali, vendar so sprejeli odločitev, da bodo ostali v muzejih, saj imajo veliko vrednost.

Nekatere umetnine, ki so v preteklosti krasile stene mafijcev, so tako sedaj na ogled v okviru razstave, ki so ji nadeli naslov SalvArti. Razstava bo v Milanu na ogled brezplačno do 26. januarja, nato bo med 8. februarjem in 27. aprilom prihodnje leto na ogled v kalabrijski prestolnici Reggio Calabria .

Kot je še povedala, je cilj razstave poudariti "prevarantsko naravo mafije ter hkrati promovirati kulturo". "To je ponovno rojstvo za ta dela. To je podobno, kot če bi jih arheologi izkopali iz zemlje in jih postavili na ogled, kjer jih lahko vidi vsak," je dodala.

Več kot 20 del, ki so na ogled v milanski Kraljevi palači, so leta 2016 zasegli šefu vplivne mafijske združbe 'Ndrangheta, ki ima svoj sedež v Kalabriji na jugu Italije. Med njimi je Dalijeva litografija Romeo in Julija, ki se nahaja v sobani, namenjeni delom, ki jih je zaseglo sodišče v prestolnici Reggio Calabria. V bližini Dalijeve litografije je na ogled tudi olje na platnu Piazza d'Italia italijanskega mojstra Giorgia de Chirica.

Približno 60 drugih del, ki so na ogled na razstavi, so zasegli leta 2013 v skladu z odločitvijo rimskega sodišča, ki je razsojalo v primeru velikanske goljufije, povezane z mednarodno mrežo za pranje denarja. Med njimi sta sitotisk ameriškega pop art umetnika Warhola z naslovom Summer Arts in the Parks ter Ovita Venera bolgarskega umetnika Christa.

Nacionalna agencija za upravljanje premoženja tudi organizira dražbe predmetov, ki jih zasežejo italijanska sodišča, med njimi se pogosto znajdejo prestižni ferrariji in motorji znamke Harley-Davidson. Zaplenjene nepremičnine, kot so hiše, stanovanja in kmetijska zemljišča, pa agencija brezplačno dodeli javnim ustanovam in neprofitnim organizacijam.